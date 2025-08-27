Свят

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

27 август 2025, 09:34
С евернокорейската държавна агенция KCNA обвини южнокорейския президент Лий Дже Мюнг в "лицемерие" , заради неговите изявления относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров, направени по време на официалното му посещение в САЩ тази седмица, съобщи Reuters

В понеделник, в реч в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, Лий заяви:

„Южнокорейско-американският съюз ще се развие до глобално партньорство, надхвърлящо рамките на Корейския полуостров, когато се очертае път към ядрено разоръжаване, мир и съвместно съществуване.“

Обвинения в лицемерие

KCNA реагира остро, заявявайки, че Лий „изиграл ролята на човек, готов да възстанови отношенията между двете Кореи, но всъщност се разкрил като маниак на конфронтацията и лицемер“.

От агенцията допълниха, че статутът на Северна Корея като ядрена държава е „неизбежен избор“, отразяващ както „враждебните външни заплахи“, така и „промените в глобалната архитектура на сигурността“.

Политика на смекчаване на напрежението

Откакто спечели предсрочните избори през юни, правителството на Лий предприема стъпки за намаляване на напрежението със Северна Корея. Сред тях са премахването на антисевернокорейските високоговорители по границата и започването на разговори за възстановяване на някои от предишните двустранни споразумения.

Мълчание относно САЩ и Ким Чен Ун

Интересно е, че в коментара на KCNA не се споменава САЩ или изявленията на бившия президент Доналд Тръмп. По време на срещата си с Лий Тръмп намекна, че би искал отново да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази година.

Източник: Reuters    
Северна Корея Южна Корея Корейски полуостров KCNA Лий Дже Мюнг денуклеаризация ядрено оръжие САЩ Ким Чен Ун
