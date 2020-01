Най-популярната забележителност във Франция не е Айфеловата кула

Триумфалната арка е най-популярната забележителност във Франция, която оглави списъка на най-посещаваните обекти през 2019 г., съобщи сайтът на радио Юроп 1, цитиран от БТА. Класацията е на френския Център за националните монументи.

"Държавата на Франциск Скарина" - изложба за ценители

One shot to Arc de Triomphe with the ellegant lighting along Champ Elysee, december month is a festive season everywhere!



Walking fr Eifel to Champ Elysee was wonderful along river seine, along the paris busy street, no metro no worries#latepost my winter wonderland trip 2019 pic.twitter.com/bXBy9WvNKX