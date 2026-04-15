Бомбен атентат в сърцето на Техеран, има пострадали

Бомбените атентати са изключително необичайно явление в Ислямската република

15 април 2026, 13:13
Б омбен атентат беше извършен в иранската столица Техеран за пръв път от началото на войната със Съединените щати и Израел, предаде ДПА. Трима души са били ранени при две експлозии в центъра на града, съобщи иранската информационна агенция „Фарс“.

Агенцията посочи, че при атентата са били използвани самоделни взривни устройства, които са нанесли щети на сгради в околността.

Ситуацията е под контрол, заяви местен командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция във видео, излъчено от онлайн портала Rouydad24. Той обвини за нападението „предателите на отечеството“.

Според иранските медии се смята, че взривните устройства са били газови. Нито една групировка не е поела отговорност за атаката. Съобщения за експлозии в Техеран се появиха и в социалните медии.

Прекратяването на огъня във войната влезе в сила преди седмица, след началото на въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари. 

По време на войната няколко високопоставени ирански политически и военни фигури бяха убити при атаки на Израел и САЩ, включително върховният лидер аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с ракетни удари срещу Израел и страни в региона, които са съюзници на САЩ. 

Бомбените атентати са изключително необичайно явление в Ислямската република, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня": Няма доказателства за извършено престъпление

Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня“: Няма доказателства за извършено престъпление

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2" своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените"

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

pariteni.bg
Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

carmarket.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 8 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 7 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 6 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 8 часа
Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

