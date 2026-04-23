Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

23 април 2026, 17:29
М инистрите от Социалдемократическата партия (СДП) в правителството на румънския премиер Илие Боложан подадоха оставки. Те направиха това веднага след редовно заседание на правителството, в което не взеха участие.

„Оставките представляват политически акт, чрез който е формализирано решението на партията да оттегли политическата си подкрепа от премиера Илие Боложан. От този момент нататък той вече няма подкрепата на парламентарно мнозинство, което означава, че вече няма демократичната легитимност да упражнява функцията на ръководител на румънското правителство“, се посочва в прессъобщение на СДП.

Коалиционният кабинет в Румъния се разпадна

В документа пише още, че оттеглянето на министрите не представлява изоставяне на управлението, а акт, чрез който се инициира промяната, изисквана от голямо мнозинство румънски граждани.

„Рецесията, инфлацията, сривът на потреблението и производството изискват такава промяна. Би било безотговорно да се продължи по същия път, който се оказа погрешен, особено в геополитическия контекст, в който се намираме“, гласи позицията на СДП.

Политическа криза се разгаря в Румъния

Партията е готова да участва във формирането на ново проевропейско правителство и да подкрепи премиер, политически или технократ, който е възприемчив към проблемите на гражданите и който има капацитета да сътрудничи с партиите, които му осигуряват парламентарно мнозинство. До сформирането на ново правителство СДП ще осигури парламентарна подкрепа за приемането на необходимите нормативни актове при изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства.

Министрите в оставка ще изпълняват своите правителствени задължения до приключване на законовите процедури, което става с публикуването в Държавен вестник на президентския указ относно овакантяването на позициите. През този период министрите от СДП вече няма да участват в правителствени заседания, а ще делегират своето представителство на държавните секретари, определени от другите партии в управляващата коалиция, се посочва в съобщението.

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Свят Преди 37 минути

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула" във Вашингтон

Свят Преди 54 минути

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Свят Преди 1 час

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото "Над теб е само небето" ме води напред

Любопитно Преди 1 час

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 1 час

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Свят Преди 1 час

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 1 час

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell's Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

„Красиви до болка" в „Темата на NOVA"

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

„Светът ви вижда": Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Любопитно Преди 2 часа

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

България Преди 2 часа

Експертът от „Активни потребители” настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

Отиде си човекът, създал „Ветрове" за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

България Преди 2 часа

Георги Георгиев – Герасим се утвърди като един от най-продуктивните български композитори и продуценти, като остави значима следа в поп музиката и телевизионното изкуство. Той създаде емблематични албуми за Лили Иванова, сред които „Ветрове“ и „Любовта...“

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

България Преди 2 часа

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното" съвпадение, което я преследва

Свят Преди 2 часа

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Любопитно Преди 3 часа

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

Любопитно Преди 3 часа

