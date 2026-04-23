Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

М инистрите от Социалдемократическата партия (СДП) в правителството на румънския премиер Илие Боложан подадоха оставки. Те направиха това веднага след редовно заседание на правителството, в което не взеха участие.

„Оставките представляват политически акт, чрез който е формализирано решението на партията да оттегли политическата си подкрепа от премиера Илие Боложан. От този момент нататък той вече няма подкрепата на парламентарно мнозинство, което означава, че вече няма демократичната легитимност да упражнява функцията на ръководител на румънското правителство“, се посочва в прессъобщение на СДП.

В документа пише още, че оттеглянето на министрите не представлява изоставяне на управлението, а акт, чрез който се инициира промяната, изисквана от голямо мнозинство румънски граждани.

„Рецесията, инфлацията, сривът на потреблението и производството изискват такава промяна. Би било безотговорно да се продължи по същия път, който се оказа погрешен, особено в геополитическия контекст, в който се намираме“, гласи позицията на СДП.

Партията е готова да участва във формирането на ново проевропейско правителство и да подкрепи премиер, политически или технократ, който е възприемчив към проблемите на гражданите и който има капацитета да сътрудничи с партиите, които му осигуряват парламентарно мнозинство. До сформирането на ново правителство СДП ще осигури парламентарна подкрепа за приемането на необходимите нормативни актове при изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства.

Министрите в оставка ще изпълняват своите правителствени задължения до приключване на законовите процедури, което става с публикуването в Държавен вестник на президентския указ относно овакантяването на позициите. През този период министрите от СДП вече няма да участват в правителствени заседания, а ще делегират своето представителство на държавните секретари, определени от другите партии в управляващата коалиция, се посочва в съобщението.