Свят

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е изправен пред съд в Хага за ролята си във "войната срещу наркотиците"

23 април 2026, 17:17
Източник: БТА

М еждународният наказателен съд (МНС) потвърди квалификацията на трите обвинения в убийство срещу бившия президент на Филипините Родриго Дутерте като престъпления срещу човечеството и даде ход на съдебния процес срещу него, предаде Ройтерс.

Съдиите от трибунала в Хага се аргументираха, че има „съществени основания“ да се смята, че 81-годишният Дутерте е играл ключова роля в убийствата на 76 души и в опита за убийство на други двама в рамките на неговата така наречена война срещу наркотиците, която според прокуратурата е отнела живота на хиляди цивилни във Филипините.

„Наличните доказателства показват наличието на общ план между г-н Дутерте и съучастниците му за убийството на предполагаеми престъпници във Филипините, включително тези, за които се смята или се твърди, че са свързани с употребата, продажбата или производството на наркотици, чрез насилствени престъпления, включително убийство“, се казва в изявлението.

Прокурори заявиха, че Дутерте е създал, финансирал и въоръжавал „ескадрони на смъртта“, които са били използвани за преследване и убийства на заподозрени наркоразпространители и употребяващи наркотици по време на управлението му между 2016 и 2022 г. 

Дутерте отдавна настоява, че е дал указания на полицията да убива само в случай на самоотбрана, и винаги е защитавал наложените от него репресивни мерки, отбелязва Ройтерс.

Вчера МНС отхвърли на апелативна инстанция искането за прекратяване на процеса срещу Дутерте, като постанови, че делото е от неговата юрисдикция.

При предишни случаи на съда в Хага му е била необходима до една година между потвърждаването на обвиненията и началото на процеса.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Международен наказателен съд Родриго Дутерте Филипини Престъпления срещу човечеството Война срещу наркотиците Убийства Съдебен процес Хага Ескадрони на смъртта Наркоразпространители
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула" във Вашингтон

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell's Kitchen

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

„Светът ви вижда": Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава". Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа" и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това"

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експертът от „Активни потребители" настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

Отиде си човекът, създал „Ветрове" за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Георги Георгиев – Герасим се утвърди като един от най-продуктивните български композитори и продуценти, като остави значима следа в поп музиката и телевизионното изкуство. Той създаде емблематични албуми за Лили Иванова, сред които „Ветрове" и „Любовта..."

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри 321 „виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното" съвпадение, което я преследва

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо", спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

