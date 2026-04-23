"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

М еждународният наказателен съд (МНС) потвърди квалификацията на трите обвинения в убийство срещу бившия президент на Филипините Родриго Дутерте като престъпления срещу човечеството и даде ход на съдебния процес срещу него, предаде Ройтерс.

Съдиите от трибунала в Хага се аргументираха, че има „съществени основания“ да се смята, че 81-годишният Дутерте е играл ключова роля в убийствата на 76 души и в опита за убийство на други двама в рамките на неговата така наречена война срещу наркотиците, която според прокуратурата е отнела живота на хиляди цивилни във Филипините.

„Наличните доказателства показват наличието на общ план между г-н Дутерте и съучастниците му за убийството на предполагаеми престъпници във Филипините, включително тези, за които се смята или се твърди, че са свързани с употребата, продажбата или производството на наркотици, чрез насилствени престъпления, включително убийство“, се казва в изявлението.

Прокурори заявиха, че Дутерте е създал, финансирал и въоръжавал „ескадрони на смъртта“, които са били използвани за преследване и убийства на заподозрени наркоразпространители и употребяващи наркотици по време на управлението му между 2016 и 2022 г.

Дутерте отдавна настоява, че е дал указания на полицията да убива само в случай на самоотбрана, и винаги е защитавал наложените от него репресивни мерки, отбелязва Ройтерс.

Вчера МНС отхвърли на апелативна инстанция искането за прекратяване на процеса срещу Дутерте, като постанови, че делото е от неговата юрисдикция.

При предишни случаи на съда в Хага му е била необходима до една година между потвърждаването на обвиненията и началото на процеса.