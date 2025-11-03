"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна", разказва Игор, който е успял да избяга от селото си. То се намира в окупираните от Русия територии, където руснаците се опитват да русифицират децата, съобщи Deutsche Welle.

Русия систематично набира млади хора от окупираните украински територии за своята армия. Това показва нов документален филм на журналистическия колектив Kyiv Independent. Русия иска да принуди младите украинци да се бият срещу собствената си държава и евентуално дори в други войни, казва авторката на филма Олеся Бида. "Притеснява ме, че почти никой в международната общност не обръща внимание на това", коментира тя пред германската обществена телевизия АРД.

Един от протагонистите във филма е Игор (името му е сменено). Момчето е от украинско село, което бързо е превзето от руската армия след началото на пълномащабната инвазия, разказва филмът на Бида. Преди няколко месеца той и семейството му успяват да избягат от окупираните територии - малко преди Игор да навърши пълнолетие. "Когато ми казаха да си подам документите за армията, осъзнах, че няма да мога да си тръгна, след като навърша 18", разказва той. "Щяха да ме принудят да се бия срещу собствената си страна. Изобщо не ми се мисли за това."

Русия не изпраща новобранците на фронта, но много от тях са принуждавани да се запишат на професионална служба още преди да завършат военното си обучение. Неправителствени организации сигнализират, че това обикновено се случва след психически тормоз.

"Русия - мой хоризонт": задължителен курс в училищата

Филмът на украинската режисьорка показва как децата и тийнейджърите в окупираните територии биват русифицирани и израстват с милитаристична идеология. Първата стъпка са уроците в училище. Там украинският език и история вече не се преподават. Вместо това има задължителен курс "Русия - мой хоризонт", разказва Игор. А в училищата редовно има посещения на руски войници, които възвеличават войната срещу Украйна. Това потвърждават и други украинци, които са избягали от окупираните територии и са разговаряли с екипа на Kyiv Independent.

В семействата, които отхвърлят окупаторския режим, често възникват проблеми. Игор разказва, че неговата сестра е добра ученичка и получава награди в руското училище, които я радват. Затова семейството много внимавало и говорело възможно най-малко с нея за политика и войната. Родителите му се притеснявали, че дъщеря им може без да се усети да разкаже нещо в училище, което да им създаде големи трудности. "Именно през децата руските окупатори често стигат до семействата, които са критични към войната и Русия", казва Игор.

Руските окупационни власти вече следели семейството на Игор, защото родителите отказали да получат руско гражданство. Последвали обиски и заплахи, че децата ще бъдат изпратени в интернат, разказва майката на Ихор във филма. В същото време двете деца тайно посещавали часове и в украинско училище онлайн. Семейството криело в стаята на бабата мобилния телефон, с който се включвали в украинските часове.

Какво правят руските детски и младежки организации?

Преди всичко обаче руските детски и младежки организации са тези, които привличат младите хора към армията, става ясно от филма. В него се разказва как по време на срещите на организациите младежите пишат писма до руските войници на фронта и се учат да боравят с оръжия. В училище се оказва натиск върху тях да се присъединят към организациите, потвърждава Игор.

Подобни руски организации вече са открили десетки офиси в окупираните територии. Сред тях са организациите "Младежка армия" и "Воин". Оксана е прекарала няколко седмици в тренировъчен лагер на "Воин", след като я излъгали, че това ще е лагер за почивка в Крим. Във филма младата жена разказва как е протекло обучението. След закуска всички са трябвало да се явят и да пеят руския химн, разказва АРД. "От девет часа имахме занятия – военна тактика, медицина, радиовръзка, как да се облича правилно униформата, как да се управляват дронове." В практическата част Оксана е била разпределена в минна единица, където се учели да минират и разминират терен. Част от обучението е било и как да се използват гранати, както и копаенето на окопи.

Нарушение на международното право?

Руските медии също отразяват военния младежки лагер на организацията "Воин", разказва АРД. Учебният полигон, който използват, се намира близо до Волгоград. Местните медии публикуваха изявлението на губернатора на региона Андрей Бочаров, според което около 2000 младежи участват в такъв лагер. В цитат, разпространен от руските медии, Бочаров казва, че повечето от участниците са от анексираните украински територии.

Украинските правозащитни организации считат, че с действията си в окупираните територии Русия нарушава международното право. Според международното право Русия не може да прави подготовки в окупираните територии за включване на млади мъже в армията си. Филмът на Kyiv Independent посочва отговорните лица и организаторите на военното обучение на украински младежи, сред които има много руски участници във войната в Украйна.

Как Русия влияе на украинските деца и младежи в своя полза, показват и последните изявления на руската пълномощничка за правата на децата Мария Лвова-Белова, пише АРД. В интервю с проправителствения журналист Вячеслав Манучаров тя описва живота си с осиновения си син Филип от Мариупол.

Русия превзема града през първите месеци на пълномащабната война през 2022 година. Филип пристига в семейството ѝ травматизиран от военните действия, разказва Лвова-Белова. Тя признава, че в началото той не е искал да живее в Русия и е търсил проукраинско съдържание в интернет. Благодарение на дългите разговори с Филип, неговото отношение към Русия се е променило, твърди Лвова-Белова, на която е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд в Хага за отвличането на украински деца в Русия.