ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

Ш ефът на ООН Антонио Гутериш призовава за намаляване на напрежението между САЩ и Венецуела, съобщи говорителят му. До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот, предаде Франс прес.

"Генералният секретар е фокусиран върху предотратяването на всякакво по-нататъшно изостряне на напрежението. Той приканва към сдържаност и незабавно успокояване на обстановката", каза на брифинг говорителят на Гутериш Фархан Хак.

#UPDATE: #Venezuela has requested a #UN Security Council meeting over what it calls “ongoing U.S. aggression,” according to Reuters. A #UN diplomat said the meeting is likely Tuesday. pic.twitter.com/pBLATEYUZg — Hortabin Media (@HortabinMedia) December 18, 2025

По-рано Каракас съобщи, че венецуелският лидер Николас Мадуро е разговарял по телефона с генералния секретар на ООН и че е обсъдил с него "заплахите на Вашингтон за ескалация" в контекста на фактически наложената от САЩ чрез мерките срещу танкерите частична блокада на венецуелския петролен износ.

В разговора Мадуро предупреди, че подетата от американския президент Доналд Тръмп кампания срещу него има "сериозни последици за регионалния мир", посочи Министерството на външните работи в Каракас.