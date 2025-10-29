Свят

Сирия призна независимостта на Косово

Османи благодари на сирийския президент Ахмед ал-Шариа

29 октомври 2025, 23:09
Сирия призна независимостта на Косово
Източник: EPA/БГНЕС

С ирия призна независимостта на Косово днес, съобщиха официални лица на двете страни.

Президентът на Косово Вьоса Османи заяви във Фейсбук, че споразумението със Сирия е постигнато в Рияд с подкрепата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд.

Вече близо 50 държави са признали Косово, между които САЩ и 22 от 27-те държави членки на ЕС

Османи благодари на сирийския президент Ахмед ал-Шариа за решението му да признае Косово и за подкрепата му за косовския народ.

Президентът на Косово пътува до Рияд, Саудитска Арабия, по покана на Мохамед бин Салман, за да участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

„Народът на Косово и Сирия страда много и жертва много, за да постигне свобода. Ето защо това взаимно признаване днес е не само признание на държавния суверенитет, но и признание на жертвата на много поколения, за да живеят свободно“, написа Османи.

Министерството на външните работи на Сирия обяви, че решението за признаване на Косово „произтича от вярата на Сирия в правото на народа на самоопределение и от ангажимента ѝ за насърчаване на принципите на мир и стабилност на Балканите и в света“.

Русия незабавно подкрепи Сърбия, като отхвърли обявената независимост на Косово, докато реакцията на повечето повечето държави беше умерена и сдържана

„Това решение е част от политиката на Сирия, насочена към разширяване на мостовете на сътрудничество и откритост към приятелски страни, по начин, който служи на общите интереси и укрепва връзките на приятелство между народите“, заявиха от сирийското МВнР.

Дамаск „с нетърпение очаква“ установяването на дипломатически отношения с Косово възможно най-скоро и развитието на двустранно сътрудничество в политическата, икономическата и културната област, за да служи на общите интереси на двете страни и два приятелски народа, се добавя в него.

Повече от десетилетие Сирия е сред най-изолираните страни в света, обхваната от гражданска война, икономически колапс и големи международни санкции.

От януари тази година страната се ръководи от ал-Шара, който беше лидер на бойците на опозицията при свалянето на президента Башар ал-Асад, слагайки край на петдесетгодишното управление на семейството му.

Решението на Сирия е третото признаване на независимостта на Косово тази година, тъй като преди това тя беше призната от две африкански държави - Судан и Кения.

Сирия е 120-ата държава, която призна Косово, и се очаква решението да разгневи Сърбия, която отдавна се бори срещу неговата независимост.

Сърбия реагира гневно на последните признания на Косово, защото все още смята Косово за част от своята територия 17 години след обявяването на независимостта му.

Източник: БГНЕС    
Сирия Косово Саудитска Арабия Сърбия
