Макрон се срещна в Кайро с египетския си колега

Ф ренският президент Еманюел Макрон започна днес в Кайро серия от срещи, целящи да подкрепят арабския план за Газа и да призоват за вдигане на блокадата на доставките на помощи за палестинския анклав, предаде Франс прес.

Макрон пристигна на посещение в Египет

Френският президент, който подкрепя прекратяване на огъня между Израел и ислямисткото движение "Хамас", се срещна с египетския си колега Абдел Фатах ас Сиси. Предишната вечер двамата се разходиха и вечеряха в известния сук (базар) "Хан ел Халили" в египетската столица, което френското президентство приветства като изключителен знак на "приятелство" от египетския лидер.

Очаква се по-късно към тях да се присъедини йорданският крал Абдула Втори за тристранна среща на високо равнище.

За френската дипломация това е начин да покаже солидарността на Париж с двете граничещи с Ивицата Газа страни, а също, че Франция и арабските ѝ партньори "работят по конкретни решения".

Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi and French President Emmanuel Macron take a tour in historic district of Cairo and Al-Hussein Area pic.twitter.com/oTSfX2JXwg