Силно земетресение край бреговете на Мексико

З еметресение с магнитуд 6,4 беше регистрирано край бреговете на Мексико, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Епицентърът е бил на 34 км югозападно от град Сиудад Идалго, с население от 14 600 хиляди души, на дълбочина 75 километра.

ird2024jjfarr Near Coast of Chiapas, Mexico mb 7.0 2024/05/12 11:39:10 - Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/h9yTx42lRH #earthquake #seisme #terremoto pic.twitter.com/9c6ANY296q