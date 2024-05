Силна турбуленция уби човек по време на полет

Е дин пътник е загинал, а повече от 30 други са били ранени по време на полет на Singapore Airlines от Лондон до Сингапур, засегнат от силна турбуленция.

(Във видеото: Опасна ли е турбуленцията)

Пътуващият за Сингапур Boeing 777-300ER е бил пренасочен към Банкок и се е приземил в 15:45 ч. местно време (08:00 ч. по Гринуич), съобщи ВВС.

Самолетът е превозвал общо 211 пътници и 18 души екипаж, се казва в изявление на авиокомпанията.

Singapore Airlines flight SQ312 traveling from London to Singapore made an emergency landing at Bangkok Suvarnabhumi airport this afternoon after encountering severe air turbulence. Initial report of 7 injured and 1 death. The story is still developing. #BreakingNews‌ pic.twitter.com/T4RBiEdAvH