Свят

Силен трус удари Гърция

Трусът е усетен в района на град Ксанти и в части от Южна България

Обновена преди 39 минути / 5 ноември 2025, 09:26
Силен трус удари Гърция
Източник: БТА

З еметресение с магнитуд 4.7 беше регистрирано в Северна Гърция на 5 ноември 2025 г., съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Трусът е усетен в района на град Ксанти и в части от Южна България.

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, земетресението е станало на 5 ноември 2025 г. в 07:16:29 UTC (09:16:29 местно време). Епицентърът е бил на координати 41.160° северна ширина и 24.750° източна дължина, на дълбочина 7 километра.

Според информацията, трусът е бил на около 12 километра западно от град Ксанти, Гърция, с население около 48 200 души, и на приблизително 110 километра южно от Пловдив, България, където живеят около 340 000 души.

Няма информация за нанесени щети или пострадали.

Земетресението представлява внезапно освобождаване на енергия в земната кора, което генерира сеизмични вълни и причинява разклащане на земната повърхност. Това явление е резултат предимно от движението на тектоничните плочи на Земята. Когато две тектонични плочи се срещнат, те могат да се движат една спрямо друга, да се сблъскат или да се раздалечат. Напрежението, което се натрупва по разломните линии между тези плочи, се освобождава внезапно, причинявайки труса. Дълбочината, на която възниква земетресението, се нарича хипоцентър (или огнище), а точката на земната повърхност точно над него е епицентър.

Сеизмичните вълни се разпространяват от хипоцентъра във всички посоки.

Има два основни типа сеизмични вълни:

  • обемни (P-вълни и S-вълни) и
  • повърхностни (вълни на Рейли и на Лъв).

P-вълните са надлъжни и най-бързи, S-вълните са напречни и по-бавни, докато повърхностните вълни причиняват по-големи разрушения близо до епицентъра. Силата на земетресението се измерва с магнитуд по скалата на Рихтер (или по моментна магнитудна скала), която характеризира освободената енергия. Интензивността на усетеното разклащане и причинените щети се оценява по скали за интензивност, като например модифицираната Меркалиева скала.

Земетресенията са сред най-опасните природни бедствия, способни да причинят значителни разрушения. Те водят до срутване на сгради, свлачища, цунами (когато епицентърът е под океана), втечняване на почвата и пожари. Исторически погледнато, земетресенията са оказвали огромно влияние върху развитието на цивилизациите, формирайки градоустройството и инженерните практики. Районът около Тихия океан, известен като "Тихоокеански огнен пръстен", е най-сеизмично активната зона в света, където се случват около 90% от всички земетресения.

Проучването на земетресенията, наречено сеизмология, е от ключово значение за разбирането на вътрешния строеж на Земята и за разработването на методи за намаляване на риска. Модерните технологии позволяват изграждането на по-устойчиви на земетресения сгради и разработването на системи за ранно предупреждение. Въпреки че земетресенията не могат да бъдат предотвратени, подготовката и спазването на строителните норми могат значително да намалят броя на жертвите и материалните щети.

Земетресение Гърция Магнитуд 4.7 Скала на Рихтер Европейски средиземноморски сеизмологичен център Трус Сеизмична активност Природно бедствие Балкани Сутрешен трус
Последвайте ни

По темата

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Силен трус удари Гърция

Силен трус удари Гърция

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв минус 2" на Теменужка Петкова

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
10 породи кучета, които са родени лидери

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 14 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 13 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 10 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 15 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тежко поражение: Братът на Джей Ди Ванс&nbsp;загуби изборите&nbsp;</p>

Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%

Свят Преди 18 минути

Ванс подкрепи брат си през май - „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

България Преди 20 минути

Те искат незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона „Божурище“

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Свят Преди 46 минути

Родители споделиха шокиращия инцидент с предупреждение - „не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

НСТС обсъжда законопроекта за Бюджет 2026

НСТС обсъжда законопроекта за Бюджет 2026

България Преди 1 час

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

България Преди 1 час

Тежкият инцидент е станал по обяд

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

България Преди 1 час

Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Любопитно Преди 1 час

Свети Галактион и съпругата му Епистима живели в Сирия в средата на трети век по времето на император Деций

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

Свят Преди 2 часа

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите

<p>Битката за Ню Йорк: Кой е новият кмет</p>

Кандидатът на демократите спечели битката за кмет на Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Зохран Мамдани ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Свят Преди 2 часа

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

<p>Швейцария е &quot;обезпокоена&quot; от&nbsp;Тръмп</p>

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Свят Преди 2 часа

Върху голям брой швейцарски стоки е наложено общо мито от 39%

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Свят Преди 3 часа

Има данни за ранени и загинали, съобщи полицейското управление в Луивил

<p>Путин: Русия създаде уникални оръжия с колосална основа за бъдещето</p>

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Свят Преди 3 часа

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

Свят Преди 3 часа

Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“

НС обсъжда: Удвояване на обезщетението за майчинство

НС обсъжда: Удвояване на обезщетението за майчинство

България Преди 3 часа

Според правилника на НС всяка първа пленарна сряда групите могат да предлагат точки в дневния ред без да е нужно включването им да бъде гласувано

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg
1

Мечките в Белица заспиват зимен сън

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Потвърдено: Нова звездна двойка на България

Gong.bg

Фенове на Реал се врекоха във вярност насред „Анфийлд“

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Цените у нас са скочили с 64% 2013 г. насам

Nova.bg