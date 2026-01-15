Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

С амолет на „Турските авиолинии“ (Turkish Airlines), пътуващ от Истанбул за Барселона, е извършил аварийно кацане на международното летище в Барселона заради сигнал за бомбена заплаха.
Когато полет ТК1853 приближил летището в Барселона, един от пътниците променил името на хотспот мрежата за Wi-Fi на телефона си на бомбена заплаха.
След безопасното приземяване на самолета испанските власти са започнали съответните проверки съгласно международните разпоредби за авиационна безопасност.
TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal…— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 15, 2026