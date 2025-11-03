Свят

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

3 ноември 2025, 15:14
Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите
Източник: БТА

П ремиерът на Русия Михаил Мишустин и колегата му от Китай Ли Цян се срещнаха в неформална обстановка преди началото на 30-ата редовна среща на правителствата на двете страни, предаде ТАСС. Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“ ("Западно езеро") на брега на едноименното езеро, включено в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Резиденцията е била свидетел на редица важни исторически събития, посочва ТАСС и допълва, че по указание на президента Мао Цзедун именно там е бил разработен проектът на първата конституция на Китайнската народна република (през 1954 г.).

В хода на срещата руският премиер заяви, че отношенията между Русия и Китай продължават да се развиват, въпреки западните санкции, и са на най-високото ниво в цялата история.

Мишустин отбеляза, че се обръща специално внимание на разширяването на инвестиционното сътрудничество. "На 1 декември влиза в сила междуправителствено споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, което беше подписано по време на руско-китайската среща на върха на 8 май в Москва. То ще стимулира създаването на нови съвместни предприятия с участието на руски и китайски инвеститори на базата на взаимна изгода и отчитане на интересите на другата страна“, предаде ТАСС.

 

Си Цзинпин: Пекин ще подкрепи основните интереси на Москва

Той отбеляза, че сътрудничеството в енергийния сектор е придобило стратегически характер и обхваща нефтената, газовата, въглищната и атомната енергетика. В промишлеността се създават нови съвместни производства и технологични алианси. В областта на транспорта е увеличен обемът на превоза на товари и се развива трансграничната инфраструктура, откриват се нови маршрути за въздушен транспорт. Сътрудничеството в селското стопанство укрепва продоволствената сигурност на двете страни, посочи Мишустин.

Той изрази готовността на страната си да увеличи доставките на свои хранителни продукти, които са станали популярни сред жителите на Китай. "Стокооборотът на продуктите на агропромишления комплекс за девет месеца на текущата година се е увеличил с 15%. Готови сме да увеличим доставките на качествени руски хранителни продукти, познати на жителите на Китай благодарение на фестивалите-панаири “Произведено в Русия", обяви Мишустин.    

Руският премиер изрази надежда, че обемът на туристическия обмен между Русия и Китай ще нарасне в сравнение с 2024 г. на фона на отмяната на китайските визи за руснаците. Москва също работи по отмяна на визите за китайските туристи, отбеляза Мишустин.

Премиерът на Русия очерта многостранността на развитие на отношенията между Москва и Пекин: "Въпреки турбуленциите в глобалната политика и световната икономика, сътрудничеството между Русия и Китай се засилва. Стартираме нови мащабни проекти. Сред тях са разработването на нефтени и газови находища, производството на високотехнологично оборудване, сътрудничеството в областта на енергетиката, използването на атомната енергия за мирни цели, изследването на космоса и Луната. Реализираме съвместни програми в авиационното и автомобилното строителство, развиваме транспортни коридори, работим в екстремните условия на Арктика."

Въпреки критиките на Запада: Русия и Китай правят това

От своя страна Ли Цян подчерта, че Китай е готов да засили сътрудничеството с Русия, за да защитава по-ефективно интересите на двете страни, включително в областта на сигурността, предаде ТАСС.

Премиерите на Русия Михаил Мишустин и на Китай Ли Цян подписаха съвместно комюнике относно резултатите от 30-ата редовна среща на правителствата на Русия и Китай, която се състоя в Ханчжоу, предаде ТАСС.

 

В присъствието на правителствените ръководители бяха подписани още осем документа, сред които за сътрудничество в областта на инвестициите, енергетиката, транспорта, селското стопанство и средствата за масова информация.

Също така  Русия и Китай приеха пътна карта за сътрудничество между страните в областта на спътниковата навигация за периода 2026-2030 години.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Русия-Китай Михаил Мишустин Ли Цян Двустранно сътрудничество Икономически връзки Енергиен сектор Инвестиционни споразумения Западни санкции Технологично партньорство Транспорт и логистика
Последвайте ни

По темата

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Ремонт блокира

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

pariteni.bg
Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Индийски опозиционер: Моди да създаде &quot;Министерство на обидите&quot;</p>

Приянка Ганди: Моди да създаде "Министерство на обидите"

Свят Преди 6 минути

Ганди обвини Моди, че отклонява общественото внимание от безработицата, корупцията и бедността, като постоянно напада опонентите си

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 17 минути

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

<p>Vivacom пуска три изцяло нови канала&nbsp;и обновява любимия VIVACOM Arena</p>

Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena

Любопитно Преди 39 минути

 

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Свят Преди 45 минути

Група маскирани лица хвърляха предмети по събралите се на стъпалата на съдебната палата хора

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Свят Преди 53 минути

Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Любопитно Преди 58 минути

„Обичам Ричард с всяко влакно на душата си, но не можем да бъдем заедно. Ние сме твърде взаимно разрушителни“, казва Тейлър

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Свят Преди 1 час

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 1 час

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 1 час

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Свят Преди 1 час

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души

<p>Руските сили напредват в Покровск</p>

Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

Свят Преди 1 час

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

България Преди 1 час

В годишния доклад на Европейската комисия се подчертава, че въпреки съгласуваната външна политика с ЕС и усилията за реформи, Северна Македония все още не защитава правата на малцинствата и изостава в борбата с корупцията

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Свят Преди 1 час

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-и век

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

България Преди 1 час

Не се съобщава за пострадали при инцидента

Снимката е илюстративна

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

България Преди 2 часа

Не става дума за лишения, а за оптимизиране! Виж как можеш да продължиш да се храниш добре, да намалиш стреса от растящите цени и да имаш по-голямо спокойствие в семейния бюджет

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Тираджията Калин от Big Brother: Съпругата ми беше жертва на сексуално насилие! (ВИДЕО)

Edna.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига

Gong.bg

Гласувай за Играч на мача Берое - Локо София

Gong.bg

Ексклузивно пред NOVA: Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори пред Николай Дойнов

Nova.bg

Единият от заловените затворници в Ловеч имал 2 месеца до края на присъдата си

Nova.bg