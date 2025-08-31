Среща на върха: Ердоган разговаря със Си Цзинпин преди форума на ШОС в Тянцзин

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския президент Си Цзинпин, съобщи турското издание "Дейли сабах". Срещата на двамата президенти идва преди вечеря, която Си Цзинпин организира за лидерите, участващи в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се състои днес и утре в град Тянцзин в Китай.

От Дирекцията по комуникации на турското президентство съобщиха в писмено изявление, публикувано в социалните мрежи, че двамата лидери са обсъдили редица въпроси и са оценили икономическото сътрудничество между Турция и Китай, информира изданието.

President Recep Tayyip Erdoğan, who is in China for the 25th Summit of the Shanghai Cooperation Organisation Council of Heads of State, met with President Xi Jinping of China.



During the meeting, where the economic cooperation between the two countries was thoroughly discussed,… pic.twitter.com/Jm35Z9nZMA — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) August 31, 2025

"Президентът Ердоган подчерта, че двустранната търговия трябва да бъде подкрепена от инвестиции, за да се запази балансирана и устойчива, и отбеляза, че двете страни имат голям потенциал, особено в областта на цифровите технологии, енергетиката, здравеопазването и туризма. Той добави, че по-голямото сътрудничество би било от полза за китайските компании (и призова те) да инвестират в Турция в тези области“, се казва в изявлението.

Дирекцията отбеляза, че Ердоган е подчертал и значението на съвместните стъпки за хармонизиране на "Средния коридор" и инициативата „Един пояс, един път“.

В изявлението на Дирекцията по комуникациите, цитирано от "Дейли сабах", се посочва още, че двамата лидери са се споразумели да запазят съществуващите механизми за консултации и сътрудничество, а Ердоган е потвърдил подкрепата си за политиката „Единен Китай“.

По време на разговора си със Си турският президент също така е подчертал стратегическия аспект на двустранните отношения. Двамата лидери са обсъдили ситуацията в Газа, конфликта между Русия и Украйна, възможните съвместни стъпки за развитието на Сирия, както и регионални и глобални въпроси.

По време на разговора си с турския президент Си Цзинпин е заявил, че Китай и Турция трябва да засилят сътрудничеството си в борбата с тероризма, предаде Ройтерс, като се позова на Синхуа. Китайският президент е заявил също, че двете страни трябва да потърсят нови възможности за сътрудничество в нови енергийни проекти, 5G технологиите и биомедицината.

По-рано Си проведе двустранни разговори с различни лидери, включително индийския премиер Нарендра Моди, беларуския президент Александър Лукашенко, азербайджанския президент Илхам Алиев, президентът на Малдивите Мохамед Муизу и арменския премиер Никол Пашинян, отбелязва "Дейли сабах".

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets his Chinese counterpart Xi Jinping in Tianjin, China, as part of his visit to attend Shanghai Cooperation Organisation summit pic.twitter.com/DFTTDRX5dT — TRT World (@trtworld) August 31, 2025

Тазгодишната среща на ШОС е петата годишна среща на върха, организирана от Китай от създаването на форума през 2001 г., отбелязва изданието. Тя се провежда на фона на ескалиращо геополитическо напрежение, включително войната в Газа и конфликта в Украйна. Си, който е ротационен председател, ще председателства срещата на върха.

Турската делегация за срещата на върха на ШОС, водена от Ердоган, включва първата дама на Турция Емине Ердоган, турския външен министър Хакан Фидан и шефа на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, информира "Тюркийе тудей".

Очаква се в рамките на срещата турският президент да се срещне с руския президент Владимир Путин и други световни лидери, отбелязва изданието.