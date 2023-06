Колко силно е налягането в "Титан" и ще успеят ли някога да открият телата на екипажа

С лед като се потвърди смъртта на екипажа на подводницата, сега вниманието на света се насочва към потенциалното издирване на останките от "Титан" и жертвите.

21-футовата подводница "Титан" изгуби контакт с кораба майка в неделя, докато се спускаше на около 12 500 фута към океанското дъно - където парчета от плавателния съд бяха открити в четвъртък от дистанционно управлявана спасителна подводница близо до останките на лайнера.

Въпреки това, вероятните паундове на квадратен инч (PSI), упражнявани от налягането на водата на тези дълбочини, правят възстановяването много малко вероятно.

Какво е налягането на мястото в PSI?

В атмосфери - мерна единица, която се използва за количествено определяне на налягането чрез сравняването му с налягането на морското равнище (1 атмосфера) - налягането на водата на мястото на потъналия "Титаник" е приблизително 400 атмосфери, или 400 пъти повече от това, с което повечето хора са свикнали.

Д-р Николай Ротерман, дълбоководен еколог от Университета в Портсмут, заяви, че ако такъв инцидент наистина се е случил, налягането е щяло да убие пътниците незабавно - теория, която е повтаряна няколко пъти от учени, запознати с подобни теми.

Ако е имало някакъв вид пробив в корпуса, пътниците са щели да се предадат на океана почти веднага, като се има предвид налягането от над 5500 паунда на квадратен инч, упражнявано от океана на дълбочина 3800 м - каза Ротерман.

Старши изследователят от Флорида Стив Сомлъди имаше почти идентична оценка в четвъртък, като заяви пред Fox News, че пътниците "дори няма да разберат, че това се е случило".

"Налягането на 4 000 метра е доста високо. Около 5800 PSI на дълбочината на "Титаник" - каза той. "Ако има някакъв теч, това би довело до имплозия и би се случило за миг, много бързо.

Грег Стоун, океанограф от Калифорния, който е бил на подобни подводни апарати, добави: 'Ако е имало срив в налягането, той ще е много бърз и просто ще свърши за секунда'.

Къде се намират останките на "Титаник"?

Останките на "Титаник" (12 500 фута) са далеч под нивото на водното налягане, което хората могат да преживеят. Експертите твърдят, че ако корпусът е бил пробит, вероятността за оцеляване е почти нулева

Дълго време изгубена в район на Атлантическия океан близо до Нюфаундленд, наречен "Алея на айсбергите", голяма част от корпуса на "Титаник" е открита през 1985 г. на океанското дъно близо до мястото, където е потънал преди повече от 70 години.

Покритият с раковини кораб е намерен на около 400 мили от канадския бряг и на повече от две мили под повърхността на морето - там, където нивото на налягането става проблематично.

Въпреки това близо 40 години след откриването само малцина са виждали изгубения плавателен съд, който е тръгнал от Саутхемптън за Ню Йорк през април 1912 г., преди да потъне.

Нещо повече, останките остават на мястото поради трудностите при изваждането на кораба на такава дълбочина - където налягането е над 10 пъти по-високо от това, което могат да понесат и най-опитните дълбоководни водолази.

Ще успеят ли някога да извадят телата?

