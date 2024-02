„Ще се срещнем отново“: Бившата годеница на Кличко тъгува за брат си

В понеделник 34-годишната актриса Хейдън Панетиер, която е и бившата половинка на Владимир Кличко, публикува трогателно съобщение в Instagram в памет на брат си, когато се отбеляза първата годишнина от смъртта му.

„Днес се навършва 1 година от смъртта на малкия ми брат. Знайте, че го пазя в сърцето си“, написа тя.

„Неговите УДИВИТЕЛНИ картини са това, което виждам, когато се събудя и когато заспя.“

„Почивай в мир, братко мой. Един ден ще се срещнем отново. 🙏❤️“, завърши тя.

Освен почитта си, Хейдън сподели снимка на себе си и Янсен, които галят куче, докато двамата седят на плажа, носейки неопренови костюми.

Hayden Panettiere Remembers Her Brother on 1-Year Anniversary of His Death: 'We'll Meet Again' https://t.co/dturC60lNo — People (@people) February 20, 2024

След като получи много съобщения за подкрепа в секцията за коментари на последната си публикация, актрисата отговори на последователите си: „Благодаря ви за цялата ви любов.“

Янсен беше намерен мъртъв в Ню Йорк миналия февруари на 28-годишна възраст. В изявление скоро след това майката на Хейдън и Янсен Лесли Фогел и бащата Алън Лий „Скип“ Панетиер потвърдиха, че той е починал от усложнения на аортната клапа и разширено сърце.

Янсен участва заедно с по-голямата си сестра в Even Stevens, The Walking Dead, The Perfect Game, The Martial Arts Kid и Racing Stripes. Той също беше страстен художник и показваше своите портрети и абстрактни картини в своя акаунт в Instagram.