Свят

Щастие зад решетките: Заснеха как Шон "Диди" Комбс се усмихва в затвора

Комбс се ръкува с един от мъжете, които изглеждаха щастливи да се запознаят с носителя на награда „Грами“

3 ноември 2025, 11:25
Щастие зад решетките: Заснеха как Шон "Диди" Комбс се усмихва в затвора
Източник: Getty Images

Ф едералната присъда на Шон „Диди“ Комбс не е повлияла на доброто му настроение, предаде Page Six.

Нови снимки показаха опозорения музикален магнат, докато се усмихваше заедно с някои от съкилийниците си в затвора FCI Fort Dix в Ню Джърси в събота, 1 ноември.

Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора

55-годишният изпълнител на „I’ll Be Missing You“ беше облечен със сив анцуг и маратонки с шапка и синьо яке.

Белите му зъби блестяха под сивата му брада, докато разговаряше с група мъже в двора на затвора.

В един момент Комбс се ръкува с един от мъжете, които изглеждаха щастливи да се запознаят с носителя на награда „Грами“.

Page Six се свърза с представителя на Комбс, но не получи незабавен отговор.

Шон „Диди” Комбс получил бурни овации в затвора

Снимките идват скоро след като Page Six получи първия кадър на Комбс зад решетките след ареста му през септември 2024 г.

Снимката показа основателя на Bad Boy Records с оранжева затворническа шапка и тъмносиньо яке, докато се разхождаше по време на свободното си време.

Комбс беше осъден да излежава четири години и два месеца зад решетките, след като беше признат за виновен по две обвинения в транспортиране с цел проституция.

Комбс в момента излежава присъда от 50 месеца, след като беше признат за виновен по две обвинения в транспортиране с цел проституция.

Очакваната му дата на освобождаване е насрочена за 8 май 2028 г.

Той също беше задължен да плати на съда глоба от 500 000 долара, както и да участва в програми за психичното си здраве и проблемите със злоупотребата с вещества.

След ареста си изпълнителят на „Act Bad“ преди това беше задържан в Metropolitan Detention Center в Бруклин, Ню Йорк. По-късно беше преместен в Fort Dix след получаването на присъдата си.

Очакваната му дата на освобождаване е насрочена за 8 май 2028 г.

Източник: Page Six    
Шон Диди Комбс Затвор Затворници Присъда Транспортиране с цел проституция Музикален магнат Затворнически снимки FCI Форт Дикс Дата на освобождаване Правни проблеми
Последвайте ни

По темата

Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

Звездите на Хелоуин - кои костюми наистина шокираха тази година?

Звездите на Хелоуин - кои костюми наистина шокираха тази година?

Жесток побой в Чирпан, 20-годишен е с опасност за живота

Жесток побой в Чирпан, 20-годишен е с опасност за живота

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Очаквано: половината нарушители на средната скорост са чужденци

Очаквано: половината нарушители на средната скорост са чужденци

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам

Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам

Свят Преди 10 минути

<p>Кой е &quot;следващият Джокович&quot;?</p>

19-годишният тийнейджър, който е "следващият Джокович" - Жоао Фонсека

Свят Преди 47 минути

Tой „наистина ще бъде следващият Ноле (Джокович), който да победи Карлос и Яник“, каза Рик Мачи

Спешни мерки: Белгия инвестира 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Спешни мерки: Белгия инвестира 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Свят Преди 1 час

Според министъра на отбраната тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава

Млад мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа в Сливен

Млад мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа в Сливен

България Преди 1 час

Жена получи ужасяваща пратка с отрязани човешки крайници

Жена получи ужасяваща пратка с отрязани човешки крайници

Свят Преди 1 час

Крайниците в колета били от четири различни тела

Таня Богомилова

Подобриха 37-годишен рекорд на Таня Богомилова

България Преди 1 час

<p>Пускат&nbsp;парното в София</p>

Пускат поетапно парното в София

България Преди 1 час

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

България Преди 2 часа

Мъжът е бил настанен в дупнишка болница с множество травми и опасност за живота

Снимката е илюстративна

5 зодиакални знака, които са на ръба - почивката е задължителна

Любопитно Преди 2 часа

Кои зодиакални знаци трябва да си дадат пауза, за да избегнат стрес и прегаряне

.

Малдивите забраниха пушенето за всички, родени след 2007 година

Свят Преди 2 часа

Новият закон цели да създаде „поколение без тютюн“ и да защити общественото здраве

ЕС не може да реши какво да прави с ChatGPT
Ексклузивно

ЕС не може да реши какво да прави с ChatGPT

Технологии Преди 2 часа

OpenAI наскоро призна, че около 1,2 милиона души седмично водят разговори с чатбота, в които намекват за намерение да посегнат на живота си

<p>Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин</p>

Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин, „за да се спаси“

Свят Преди 2 часа

80-годишната Анита Аверс, била открита „в безсъзнание в леглото си с множество прободни рани“

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

България Преди 2 часа

Автомобилът им се е ударил в канавка, след което се е забил в крайпътно дърво

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Свят Преди 2 часа

Досега са върнати 20 тела – сред тях 18 израелци, един тайландски и един непалски гражданин

На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток

На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток

Свят Преди 2 часа

Държавният оператор на електропреносната мрежа на Украйна, „Укренерго“, съобщи в събота, че ще наложи ограничения за потреблението на енергия в някои райони на страната

Радослав Колев и Владимир Пелов

Новото бягство в Ловеч събуди спомена за Пелов - престъпникът, който изчезна от затвора и умря в дуел

България Преди 2 часа

Двама 21-годишни затворници избягаха от общежитието „Полигона“ и бяха заловени след среднощна акция. Случаят върна България към шокиращото бягство на Владимир Пелов и Радослав Колев - през парадния вход на Софийския затвор, пред очите на охраната и една смела чистачка

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

Стана ясна истинската причина принц Уилям да ненавижда чичо си Андрю

Edna.bg

Барселона си хареса Хари Кейн, но може ли да си го позволи?

Gong.bg

Венци Стефанов изригна: Мижитурка води Карлос Насар в Катар, за да вземе пари

Gong.bg

„За” и „против” ограниченията на социалните мрежи за деца: Кои държави въведоха регулации и какви са те

Nova.bg

Мистериозният случай в Пирин: Намереният в бивак мъж отказал настаняване в социално заведение

Nova.bg