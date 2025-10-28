Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Д атата на освобождаване на Диди от затвора е разкрита – и рапърът ще бъде пуснат на свобода предсрочно за добро поведение. Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора в началото на май 2028 г. – и опозореният рап магнат в момента е на път да го постигне по-рано, това пише Daily Mail.

55-годишният Комбс би трябвало да стане свободен човек на 8 май същата година. Датата, обявена от Бюрото за затворите в понеделник, предполага доброто му поведение, което би го довело до освобождаване след изтърпяване на 85 процента от 50-месечната му присъда.

Диди ще има възможност да намали част от присъдата си за всяка от трите години и половина, които ще прекара зад решетките, като част от Закона за първа стъпка, насочен към рехабилитация на федералните затворници. Досега няма сигнали за лошо поведение зад решетките. Диди дори може да се окаже свободен навреме за началото на летния сезон.

Неговото ежегодно „бяло парти“, изпълнено с известни личности и разврат, беше легенда в края на 90-те и 2000-те години, но звездата вероятно ще открие, че повечето от влиятелните му приятели са го изоставили, когато бъде освободен.

Диди, който в момента излежава четири години затвор за две престъпления, свързани с проституция, е настанен в скандалния център за задържане „Метрополитън“ в Бруклин. Той е задържан там малко след ареста си през септември 2024 г., като тези 12 месеца в ареста в очакване на съдебен процес също са приспаднати от присъдата му. В понеделник беше разкрито също, че Комбс скоро може да бъде преместен в друг затвор – въпреки че не е ясно в кой федерален арест може да се озовава звездата следващия път.

Комбс беше осъден на 50 месеца затвор по-рано този месец. Прокурорите искаха той да бъде осъден на 11 години затвор. Защитата му поиска да се зачете и времето, което е излежал. По-рано този месец молбата на Комбс да бъде преместен във федералния затвор Форт Дикс в Ню Джърси беше отхвърлена. Той поиска преместването, защото е по-близо до семейството му и защото в затвора има програма за рехабилитация от наркозависимост.

Животът на развратната звезда се срина по време на поредица от секс партита, наречени „фрийк оф“. Кадри на Диди, който бие Вентура в хотелски коридор през 2016 г., се появиха през май 2024 г., няколко месеца преди арестуването му. Диди никога не е бил обвинен в този инцидент на домашно насилие, но е бил изправен пред много сериозни обвинения в рекет, които биха могли да го доведат до доживотен затвор. Той беше оправдан от тези обвинения, след като адвокатите му успешно убедиха съдебните заседатели, че сексуалният му живот е мръсен и неморален, но не и незаконен. Диди се извини през сълзи при произнасянето на присъдата си по-рано този месец, молейки съдия Арун Субраманиан за милост. „Искам отново лично да се извиня на Каси Вентура за всяка вреда или болка, която съм ѝ причинил емоционално или физически“, каза той. „Не приемам това лекомислено.“

Опозореният рап магнат също се извини на неназованата си жертва, която по време на процеса му беше наричана само „Джейн“, като каза, че „не е искал да я нарани“. Комбс се позова на ужасяващи кадри, появили се малко преди ареста му през лятото на 2024 г., които го показват как жестоко пребива Вентура във фоайето на хотел в Лос Анджелис.

„Домашното насилие винаги ще бъде тежко бреме, което завинаги ще трябва да нося“, каза той. „Действията ми бяха отвратителни, срамни и болни.“

Продуцентът каза, че по това време е бил „болен от наркотици“ и „извън контрол“, признавайки, че е бил „изгубен в излишък... изгубен в егото си“. 55-годишният мъж се обърна и към майка си Джанис Комбс в галерията и каза „мамо, аз те разочаровах като син“, докато започваше да плаче в съдебната зала.

Известният с безупречния си външен вид Диди е силно засегнат от годината му в затвора. Черната му коса е посивяла, а рапърът изглежда уплашен и преследван на съдебните скици, нарисувани при произнасянето на присъдата му.