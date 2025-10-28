Свят

Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г.

28 октомври 2025, 09:55
Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение
Източник: БТА

Д атата на освобождаване на Диди от затвора е разкрита – и рапърът ще бъде пуснат на свобода предсрочно за добро поведение. Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора в началото на май 2028 г. – и опозореният рап магнат в момента е на път да го постигне по-рано, това пише Daily Mail.

55-годишният Комбс би трябвало да стане свободен човек на 8 май същата година. Датата, обявена от Бюрото за затворите в понеделник, предполага доброто му поведение, което би го довело до освобождаване след изтърпяване на 85 процента от 50-месечната му присъда.

Диди ще има възможност да намали част от присъдата си за всяка от трите години и половина, които ще прекара зад решетките, като част от Закона за първа стъпка, насочен към рехабилитация на федералните затворници. Досега няма сигнали за лошо поведение зад решетките. Диди дори може да се окаже свободен навреме за началото на летния сезон.

Неговото ежегодно „бяло парти“, изпълнено с известни личности и разврат, беше легенда в края на 90-те и 2000-те години, но звездата вероятно ще открие, че повечето от влиятелните му приятели са го изоставили, когато бъде освободен.

Диди, който в момента излежава четири години затвор за две престъпления, свързани с проституция, е настанен в скандалния център за задържане „Метрополитън“ в Бруклин. Той е задържан там малко след ареста си през септември 2024 г., като тези 12 месеца в ареста в очакване на съдебен процес също са приспаднати от присъдата му. В понеделник беше разкрито също, че Комбс скоро може да бъде преместен в друг затвор – въпреки че не е ясно в кой федерален арест може да се озовава звездата следващия път.

Комбс беше осъден на 50 месеца затвор по-рано този месец. Прокурорите искаха той да бъде осъден на 11 години затвор. Защитата му поиска да се зачете и времето, което е излежал. По-рано този месец молбата на Комбс да бъде преместен във федералния затвор Форт Дикс в Ню Джърси беше отхвърлена. Той поиска преместването, защото е по-близо до семейството му и защото в затвора има програма за рехабилитация от наркозависимост.

Животът на развратната звезда се срина по време на поредица от секс партита, наречени „фрийк оф“. Кадри на Диди, който бие Вентура в хотелски коридор през 2016 г., се появиха през май 2024 г., няколко месеца преди арестуването му. Диди никога не е бил обвинен в този инцидент на домашно насилие, но е бил изправен пред много сериозни обвинения в рекет, които биха могли да го доведат до доживотен затвор. Той беше оправдан от тези обвинения, след като адвокатите му успешно убедиха съдебните заседатели, че сексуалният му живот е мръсен и неморален, но не и незаконен. Диди се извини през сълзи при произнасянето на присъдата си по-рано този месец, молейки съдия Арун Субраманиан за милост. „Искам отново лично да се извиня на Каси Вентура за всяка вреда или болка, която съм ѝ причинил емоционално или физически“, каза той. „Не приемам това лекомислено.“

Опозореният рап магнат също се извини на неназованата си жертва, която по време на процеса му беше наричана само „Джейн“, като каза, че „не е искал да я нарани“. Комбс се позова на ужасяващи кадри, появили се малко преди ареста му през лятото на 2024 г., които го показват как жестоко пребива Вентура във фоайето на хотел в Лос Анджелис.

„Домашното насилие винаги ще бъде тежко бреме, което завинаги ще трябва да нося“, каза той. „Действията ми бяха отвратителни, срамни и болни.“

Продуцентът каза, че по това време е бил „болен от наркотици“ и „извън контрол“, признавайки, че е бил „изгубен в излишък... изгубен в егото си“. 55-годишният мъж се обърна и към майка си Джанис Комбс в галерията и каза „мамо, аз те разочаровах като син“, докато започваше да плаче в съдебната зала.

Известният с безупречния си външен вид Диди е силно засегнат от годината му в затвора. Черната му коса е посивяла, а рапърът изглежда уплашен и преследван на съдебните скици, нарисувани при произнасянето на присъдата му.

Диди Шон Комбс Освобождаване от затвора Предсрочно освобождаване Добро поведение Присъда
Последвайте ни

По темата

8-годишно дете е намерено само в Добрич, издирват родителите му

8-годишно дете е намерено само в Добрич, издирват родителите му

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Меки стъпала. Твърди стъпки.

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Норвегия

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Норвегия

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Ferrari F76: AI изненадата, която показва бъдещето на хиперколите

Ferrari F76: AI изненадата, която показва бъдещето на хиперколите

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 12 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 14 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 12 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 15 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

България Преди 8 минути

Най-успешният български тенисист разказва как чрез фондацията си подпомага развитието на млади таланти

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Свят Преди 11 минути

В понеделник, малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли, тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Свят Преди 32 минути

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Свят Преди 49 минути

Страната, ръководена от десния лидер Виктор Орбан, получава резултат 0,50 от възможни 1,0

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

Свят Преди 50 минути

Разкриха бележки на Майк Пенс за последния разговор с Тръмп

Киев нападна Москва

Украйна атакува Москва с дронове за втора поредна нощ

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона

100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

България Преди 1 час

"Вторичният пазар за продажбата на крадени стоки е много силен", заяви изпълнителният директор на АТНС Галин Попов

Русия удари детска градина и училище в Николаевска област, жена почина от раните си в Херсон

Русия удари детска градина и училище в Николаевска област, жена почина от раните си в Херсон

Свят Преди 1 час

Очакив и Халицинове са били атакувани 8 пъти с дронове

Фон дер Лайен: Това е хибридна заплаха

Фон дер Лайен: Това е хибридна заплаха

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК заяви, че Европа изразява пълна солидарност с Литва на фона на продължаващите нарушения на въздушното ѝ пространство от балони, пренасящи хелий

Япония и САЩ отварят нова "златна ера"

Япония и САЩ отварят нова "златна ера"

Свят Преди 1 час

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Свят Преди 1 час

Тръмп заяви още, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент

"Всичко е истина": Убиецът на Шиндзо Абе призна вината си

"Всичко е истина": Убиецът на Шиндзо Абе призна вината си

Свят Преди 1 час

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

Свят Преди 2 часа

Премиерът на Ямайка съобщи на пресконференция как се подготвя страната му за удара на урагана "Мелиса"

<p>Имен ден днес празнуват...</p>

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"

Любопитно Преди 2 часа

На 28 октомври почитаме паметта на светци от различни епохи, вижте кой има имен ден

<p>Жаир Болсонаро обжалва присъдата си</p>

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат

Свят Преди 2 часа

Той е под домашен арест от август

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Свят Преди 2 часа

Държавният глава ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

„Мисис България Вселена“ Оксана Желяпова: „В единството е силата и вярата прави чудеса“

Edna.bg

Вижте кой празнува днес своя имен ден...

Edna.bg

Аржентина ще почака за голямото решение на Меси

Gong.bg

Дарко Тасевски: Развалихме приятелството със Станислав Генчев, защото останах в Левски

Gong.bg

Огради от изкоп за метрото се откъснаха и удариха движеща се кола в София

Nova.bg

Григор Димитров пред NOVA: Искам да давам повече – на децата, на България, на тениса

Nova.bg