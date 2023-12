Шокиращи кадри показват как бойци на "Хамас" се предават на израелските войски

В естник The Times of Israel разпространи кадри от северната част на Ивицата Газа, в които се вижда как боец на "Хамас" оставя на земята автомат, докато се предава с десетки палестински мъже на израелските войски.

Във видеото мъжът бавно минава покрай танк, докато държи автомата и пълнителя над главата си, преди да ги постави на земята. На кадрите се виждат и десетки други палестинци, които съблечени само по слипове, са вдигнали личните си карти, стоейки от другата страна на улицата срещу танка. Войник крещи заповеди на арабски по мегафон. „Бавно, бавно“, казва войникът на мъжа с автомата. Тези кадри бяха показани и от други медии в Израел.

Hamas fighters undressed after surrender still seem to have an assault rifle hidden amongst their ranks. This is why IDF operates the way it does!! pic.twitter.com/WthxrbbB21

По-рано тази седмица в социалните медии бяха разпространени изображения на десетки мъже, задържани от израелската армия. По-късно говорителят на армията Даниел Хагари каза, че разпитва всички в района, които са се предали след боевете. Бойци на "Хамас" все по-често се предават на Израел в други райони на Газа на фона на продължаващите боеве, според военни служители.

„Виждам постиженията всеки ден. Всеки ден виждаме все повече убити терористи, все повече ранени терористи, а през последните дни виждаме как терористи се предават - знак за разпадането на системата, знак, че трябва да притискаме още по-силно", заяви началникът щаба генерал-лейтенант Херци Халеви, преди да запали свещ за Ханука на юг с военни от бригада Нахал.

По-късно Даниел Хагари потвърди, че много членове на "Хамас" са се предали в събота на войските в Газа, които са разкрили разузнавателна информация за функционирането на терористичната група по време на наземната офанзива.

Israel is lying about this picture representing the capture of Hamas fighters:

1. They are known civilians

2. Hamas doesn't surrender

3. Israel has killed civilians, they will not spare Hamas fighters

This picture and the action behind it are aimed at pleasing the Israeli public pic.twitter.com/wXYSrGTfi9