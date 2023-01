Шокиращата смърт на 20-годишна жена, която скова Индия

У жасната смърт на 20-годишна жена в индийската столица Делхи на 1 януари шокира страната.

В новините се казва, че жената, която е била организатор на събития, се е връщала от работа в ранните часове на новогодишния ден, когато скутерът ѝ се е сблъскал с автомобил.

Полицията твърди, че шофьорът на автомобила, в който пътували още четирима пътници, продължил да се движи в продължение на километри, влачейки тялото на жената.

Появиха се няколко видеозаписа от камери за видеонаблюдение, на които се вижда как тялото е под колата.

Пътните произшествия са често срещани в Индия и всяка година убиват стотици хиляди хора, но този особено ужасяващ случай привлече вниманието на цялата страна и предизвика широко медийно отразяване, пише BBC.

Индийският вестник "Експрес" съобщи, че тялото на жената е било влачено по пътя в продължение на почти един час и че свидетели са се обадили поне пет пъти в полицията, преди то да бъде намерено. Фактът, че това се е случило на Нова година - когато хиляди полицаи са били разположени да патрулират по пътищата на Делхи - само е увеличил въпросите около случая.

Петимата мъже в колата са задържани от полицията и все още не са направили изявления.

Докато полицията продължава разследването - федералното министерство на вътрешните работи е разпоредило бързо разследване - семейството на жената казва, че е зашеметено.

"Дъщеря ми беше много весела. Обичаше да прави Instagram видеа", казва майка ѝ пред BBC Hindi.

Двадесетгодишната жена е била и единственият издържащ семейството си - баща ѝ е починал преди няколко години, а майка ѝ е трябвало да спре да работи заради заболяване.

"Нямаме пари дори да извършим последния ѝ обред", казва майка ѝ.

Семейството на мъртвата жена твърди, че тя е била сексуално нападната, тъй като тялото ѝ е било голо, когато е било намерено - но полицията заяви, че докладът от аутопсията не показва това.

"Всички наранявания са настъпили в резултат на удар с тъпа сила и вероятно при пътнотранспортно произшествие и влачене. Също така докладът показва, че няма наранявания, които да подсказват за сексуално посегателство", се казва в изявление на висшия служител на полицията в Делхи Сагар Преет Худа.

