Кремъл: Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл

24 април 2026, 16:35
Р уският президент Владимир Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в град Маями, щата Флорида, но все още няма яснота по въпроса, предадоха Ройтерс и ТАСС.

По-рано в. "Вашингтон пост" разпространи информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил Путин в Маями. Присъствието на руския президент на предстоящата през декември среща на Г-20 "би било много полезно“, заяви американският държавен глава пред журналисти в Белия дом.

Путин планира да присъства на срещата на Г-20

"Президентът Путин може да замине за Маями като част от Г-20, а може и да не замине, като може да отиде друг руски представител", заяви Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин.

Песков съобщи защо Путин няма да отиде в Бали

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл, добавяйки, че за Москва Г-20 е от особена важност, като се имат предвид възникващите кризи по света. 

Срещата на Г-20 в Маями е планирана за 14 и 15 декември тази година.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Владимир Путин Русия Кремъл Песков Доналд Тръмп Маями САЩ Среща на върха Световни кризи
