"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

САЩ възпрепятства продажбата на международните активи на руската компания на търговеца Gunvor, подновявайки опасенията за възможно поглъщане от "Роснефт"

12 ноември 2025, 12:13
"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"
Източник: iStock

Б локирането от страна на САЩ на сделката между "Лукойл" и търговската компания Gunvor постави руската петролна група в дълбока криза и излага на риск активи за 14 милиарда евро. Ходът на Вашингтон съживи опасенията, че държавният гигант "Роснефт“ може да се опита да поеме контрола над втория по големина руски производител на петрол.

Миналата седмица американските власти отказаха лиценз на Gunvor, определяйки я като "марионетка на Кремъл“, за да закупи международните активи на "Лукойл", след нови санкции срещу компанията. "Лукойл" има срок до 21 ноември, за да продаде или отпише чуждестранните си поделения, изграждани в продължение на десетилетия, тъй като западните фирми бързат да се съобразят с американския краен срок за прекъсване на отношенията с Русия.

"Някои от първоначалните кандидати, които бяха отхвърлени в полза на Gunvor, може да опитат отново“, коментира източник от руския петролен сектор. "Но собствениците на "Лукойл" вече се готвят за възможността активите им просто да бъдат отнети от държавите, в които се намират.“

Макар Gunvor да отрича настоящи връзки с Москва, решението на Вашингтон поставя "Лукойл" в изключително неблагоприятна позиция. Компанията е лишена от перспективи за растеж на международните пазари, а вътре в Русия е изтласкана от "Роснефт“ и "Газпром нефт“, контролирани от държавата.

"Вътре в страната всичко вече е дадено на "Роснефт“ и "Газпром нефт“, а навън пазарите са затворени“, казва Владимир Милов, бивш заместник-министър на енергетиката и сътрудник на опозиционния политик Алексей Навални. "Лукойл" няма бизнес бъдеще, това е компания с подрязани криле.“

Спекулациите, че "Роснефт“ може най-накрая да поеме контрола над "Лукойл", отново се засилиха. По данни на източници от енергийния сектор, Игор Сечин, дългогодишен съюзник на Владимир Путин и ръководител на "Роснефт“, многократно е настоявал за такава сделка, но досега Кремъл е блокирал опитите му.

Загубата от 14 милиарда евро отразява минималната стойност на чуждестранните активи, контролирани от "Лукойл", според изчисления на Financial Times на база документи на компанията в Австрия и Нидерландия. Това би било най-големият удар срещу руска корпорация, след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

"Лукойл" е особено уязвима, защото чуждестранните ѝ активи представляват значителна част от общата ѝ стойност. Компанията е създадена малко преди разпадането на СССР през 1991 г. от Вагит Алекперов, тогава заместник-министър на нефтената и газовата промишленост, който по-късно става главен изпълнителен директор. Въпреки че през 2022 г. подаде оставка след американски санкции, Алекперов остава най-големият акционер и най-богатият руснак, според Forbes.

След агресивната експанзия на "Роснефт“ в началото на 2000-те години, "Лукойл" насочи усилията си навън - придоби дялове в Казахстан и Азербайджан, участва в проекти в Ирак и Африка, изгради рафинерии в Европа и мрежи от бензиностанции в ЕС и САЩ.

Въпреки че формално е частна, компанията винаги е поддържала специални отношения с държавата. Още през 1996 г. Алекперов признава: "Би било наивно да отричаме специалните си връзки с държавата.“

Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

Санкциите сега застрашават и страните, в които "Лукойл" има ключови операции:

  1. В Ирак компанията обяви форсмажор в своето находище и предупреди, че ще се изтегли, ако проблемът не бъде решен в следващите шест месеца.
  2. В България, където "Лукойл" притежава единствената рафинерия в страната и осигурява около 10% от БВП, парламентът миналата седмица забрани износа на рафинирани продукти и прие закон, който позволява държавата да назначи управител за продажба на активите.
  3. Енергийният експерт и бивш посланик в Москва Илиян Василев коментира, че "логичният край би бил да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията, като "Лукойл" признае невъзможността си да продължи“.
  4. В Румъния, където компанията притежава по-малка рафинерия, произвеждаща около една трета от горивата в страната, енергийният министър Богдан Иван заяви, че правителството трябва да "поеме контрол над активите на руската компания, за да защити 5000 работни места и енергийната сигурност“.

Молдова пък предложи да закупи инфраструктурата на "Лукойл" за авиационно гориво и поиска временно изключение от санкциите на САЩ, докато се намери решение.

"Лукойл" изгради толкова обширна и взаимосвързана мрежа, че сега това отваря кутията на Пандора“, коментира анализаторът Ади Имсирович. "Ще бъде изключително трудно да се координират всички тези активи.“

Източник: Financial Times    
Лукойл Санкции на САЩ Международни активи Роснефт Петролна индустрия България Корпоративна криза Гънвор Геополитика Изземване на активи
