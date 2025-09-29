Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Д ъщерята на световноизвестния боксьор Тайсън Фюри – Венецуела, се сгоди за приятеля си, младия боксьор Ноа Прайс, по време на празненството за 16-ия ѝ рожден ден.

Прайс падна на едно коляно и ѝ предложи брак пред изненаданите гости. Венецуела сподели в Instagram Stories видео от романтичния момент в петък, 26 септември, като написа върху кадрите: „Сгодена @7noahprice“.

На следващия ден, 27 септември, тя публикува отблизо снимка на диамантения си годежен пръстен с надпис: „Ще се женим 🥰 толкова щастливи ❤️“. Майка ѝ – Парис Фюри – също качи видеоклип от предложението в своя Instagram профил.

На дансинга рожденичката бе облечена в бял дантелен топ и миди пола с прозрачни панели, докато Ноа носеше червена поло тениска и черни панталони. След като падна на коляно и извади кутийка с пръстен, двойката се прегърна, а Прайс сложи пръстена на ръката на Венецуела.

„Поздравления за @venezuelafuryofficial и @7noahprice за годежа. И двамата сте млади, но когато знаеш – знаеш!“, написа 35-годишната Парис. „Все още съм в шок, но съм много щастлива за вас двамата. Аз и баща ти не бихме могли да бъдем по-горди xxx.“

Тя добави и семейна снимка в Instagram Stories, на която позира заедно с Тайсън (37) и новосгодената двойка.

Любовната история на Венецуела и Ноа има паралели с тази на родителите ѝ. Тайсън и Парис се запознават на сватба на общ приятел през 2005 г. Година по-късно съдбата ги събира отново, след което започват връзката си. Двамата сключват брак през ноември 2008 г. в Англия и вече имат седем деца: дъщерите Венецуела, Валенсия и Атина, както и синовете Принц Джон Джеймс, Принц Тайсън II, Принц Адонис Амазия и Принц Рико.

Преди 17-ата си годишнина от сватбата семейството отпразнува специален момент – трета сватбена церемония в Южна Франция, на която присъстват всичките им седем деца.

„@parisfury1 и аз се оженихме отново за трети път. Имахме най-красивия ден в историята 🇫🇷. Той пази много специални спомени за нас 😍🥰❤️🙏“, написа Тайсън Фюри в Instagram на 13 август, споделяйки снимки от събитието.

Това далеч не е първото подновяване на обетите им – през април 2013 г. те отново казаха „Да“ на церемония в Ню Йорк, припомня Daily Mail.