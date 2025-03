"Най-необичайното събуждане“: Туристка разкри реалността в Северна Корея

Б ританска туристка сподели своя опит от посещението си в Северна Корея, като засне и сподели видео на „дистопичния“ сигнал за събуждане, който местните жители чуват всяка сутрин в 6:00 часа.

Зоуи, пътешественичка от Ливърпул, е обиколила света през последните 15 години. Тя за първи път посетила Северна Корея през 2016 г., а по-късно посветила кариерата си на организирането на турове до страната.

Тази седмица Зоуи даде на своите последователи в TikTok възможност да надникнат в живота в град Расон – специална икономическа зона близо до границите с Китай и Русия, едно от малкото места, които туристите могат да посетят. В своя акаунт @zoediscoversnk тя публикува клип със заглавие: „Pov: В Северна Корея е 6 сутринта.“

Заснемайки от хотелската си стая, тя коментира: „Не обожавате ли, когато сутрешната музика ви буди така?“ След това завъртя камерата и показа почти празния градски площад, потънал в утринна мъгла, над който звучи оперна музика.

По време на обиколката на стаята си тя насочи вниманието към телевизор в далечината, като отбеляза, че „пуска нещо през нощта“.

Музиката, която звучи всяка сутрин, е песента The Song Dedicated to My Fatherland – официален химн на Северна Корея. Откакто видеото беше качено, то събра над 35 милиона гледания, като много хора бяха озадачени как на Зоуи ѝ е било позволено да снима в една от най-изолираните държави в света.

Зоуи също показа на своите последователи „много ретро“ интериора на хотелската си стая. „Това е един от любимите ми хотели в Расон, всъщност – най-добрият хотел в Расон“, сподели тя.

Докато изпробваше леглата, тя ги описа като „много твърди“, добавяйки: „Не знам дали чухте звука, когато седнах, но са изключително твърди. Такова нещо се среща често в Китай и Корея.“

Сред обзавеждането в стаята тя показа необичайна лампа, която също служи като часовник, както и стол, който според нея бил „много по-удобен от леглото“.

Въпреки че навън било „смразяващо студено“, тя увери, че отоплението в стаята ѝ било „наистина добро“.

Що се отнася до банята, тя беше „много семпла“, но разполагаше с топла течаща вода и душ в ъгъла.

Западните туристи бяха допуснати обратно в Северна Корея през февруари 2024 г. за първи път след пандемията от COVID-19 – но само в изолирания град Расон. Според BBC обаче няколко туристически компании вече са отменили планирани пътувания до страната до второ нареждане.

