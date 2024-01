Северна Корея е тествала нова хиперзвукова ракета с твърдо гориво

С еверна Корея обяви официално, че е тествала вчера нова хиперзвукова ракета на твърдо гориво със среден обсег, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на държавната агенция КЦТА от днес.

Ройтерс посочва, че това изпитание е било заклеймено от САЩ, Южна Корея и Япония.

