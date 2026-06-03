Енергията на бъдещето

Гаранции за произход и емисионен фактор: как бизнесът доказва по-устойчив избор

Как устойчивият избор се превръща в нещо измеримо, проследимо и доказуемо.

3 юни 2026, 10:35
Гаранции за произход и емисионен фактор: как бизнесът доказва по-устойчив избор
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У стойчивият избор има стойност тогава, когато може да бъде доказан. Една компания може да държи на устойчивостта и да я е заложила във вътрешните си политики, но пред клиент, банка или одитор намеренията не тежат — там се иска документ. Точно тук влизат два инструмента, които често се срещат заедно, но вършат различна работа: гаранцията за произход и емисионният фактор.

Разликата между тях е проста, ако се сведе до два въпроса. Гаранцията за произход отговаря на въпроса откъде идва енергията. Емисионният фактор отговаря на въпроса какъв въглероден отпечатък носи нейното потребление. Поотделно всеки от тях разказва половината история. Заедно дават картината, която партньорите все по-често искат да видят.

Какво е гаранция за произход

Гаранцията за произход е електронен документ, който удостоверява, че определено количество електроенергия е произведено от възобновяем източник. Една гаранция отговаря на един мегаватчас произведена енергия, тоест документът върви успоредно със самото производство, единица по единица.

Когато една компания използва зелена електроенергия, такива гаранции се прехвърлят към нейното потребление. Така се създава документална връзка между електроенергията, която бизнесът използва, и реалното производство от възобновяеми източници. Тя удостоверява, че за определено количество потребление е налице съответстващо количество произведена електроенергия от възобновяем източник — връзка, която може да бъде проверена, а не просто заявена.

В България гаранциите за произход се издават от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. На тази основа доставчикът на енергия може да издаде на клиента си сертификат за зелена енергия, който потвърждава, че потреблението му е обвързано с възобновяемо производство. Тези документи подлежат на проверка — достоверността им може да бъде сверена в регистъра на Агенцията, което прави зеления произход не просто заявен, а проследим до официален източник.

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Какво е емисионен фактор

Ако гаранцията за произход отговаря на въпроса „откъде", емисионният фактор отговаря на въпроса „колко". Той показва какво количество емисии се свързва с единица потребена електроенергия и така позволява въглеродният отпечатък от потреблението да се изчисли по една проста формула:

Потребена електроенергия × емисионен фактор = отчетени емисии

Например 100 мегаватчаса, умножени по емисионен фактор от 0,4 тона CO₂ еквивалент на мегаватчас, дават 40 тона CO₂ еквивалент. Сметката изглежда елементарна. В нея обаче се крие един нюанс, който си струва да се разбере.

Емисионният фактор не е една постоянна стойност. Той зависи от източника на данните, от годината, от използваната методология и от начина на отчитане. Това означава, че едно и също потребление може да даде различен резултат в зависимост от това кой фактор се прилага. Затова за бизнеса е важно винаги да е ясно откъде идва конкретното число - то не е универсална константа, а стойност с контекст.

Как двете работят заедно в отчетността

Тук двата инструмента се срещат. Електроенергията, която една компания потребява, се отразява в нейната въглеродна отчетност — в категорията, позната като Scope 2, която обхваща емисиите от закупената и използвана енергия.

Гаранцията за произход установява, че енергията идва от възобновяем източник. Емисионният фактор превежда този факт в число, което влиза в отчета. Едното без другото не върши пълна работа: гаранцията без фактор остава качествено твърдение, а факторът без гаранция отразява само средното за мрежата. Заедно те позволяват на компанията да представи енергийния си профил с произход, който се проследява, и с ефект, който се измерва.

Целта на този процес не е отчетността да се превърне в тежест, а бизнесът да разполага с данни, които стоят стабилно пред одиторите и партньорите му.

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Защо доказуемостта става все по-важна

В тази среда, в която доказателствата тежат повече от декларациите, способността да покажеш данни се превръща в предимство. Все повече компании са длъжни да отчитат устойчивостта на дейността си. Големите клиенти изискват тази информация от доставчиците си нагоре по веригата. Банки и инвеститори разглеждат устойчивостта като част от оценката на риска.

Гледан в тази светлина, енергийният преход вече не е просто разход или задължение. За компаниите, които могат ясно да покажат произхода на енергията си и да го впишат коректно в отчетите си, той се превръща в конкурентно предимство — аргумент, който ги отличава тъкмо там, където все по-често се търсят данни вместо обещания.

Какво да поиска една компания от своя доставчик

Когато бизнесът иска да направи устойчивия си избор доказуем, има няколко конкретни неща, които си струва да поиска от своя енергиен доставчик. Първо — сертификат за зелена енергия, обоснован с реални гаранции за произход. Второ — яснота кой емисионен фактор се прилага към неговото потребление и от какъв източник идва той. И трето — данните да бъдат предоставени във форма, която компанията може директно да вложи в собствената си отчетност.

В този процес ролята на енергийния търговец не се изчерпва само с доставката на електроенергия. Тя включва и това да направи целия процес разбираем и приложим — от избора на подходящ продукт, през проследяването на произхода и договорната рамка, до данните, които бизнесът използва в отчетите си. Добрият доставчик не просто доставя зелена енергия, а помага на клиента да я докаже.

Компаниите, които искат сами да проследят тази информация, могат да стъпят на няколко официални източника — регистрите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за гаранциите за произход, европейската система на Асоциацията на издаващите органи, международния стандарт GHG Protocol за Scope 2 отчетността и публикуваните емисионни фактори от институции като Министерството на околната среда и водите.

В крайна сметка гаранцията за произход и емисионният фактор превръщат устойчивостта от заявление в нещо измеримо и проверимо. А измеримото е именно това, което днес отваря врати към партньори, финансиране и нови пазари.

По-умните бизнес решения все повече зависят от по-доброто разбиране на енергийната среда. Разгледайте още съдържание по темата в специалната ни категория „Енергията на бъдещето“

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