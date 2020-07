Сблъсъци, сълзотворен газ и ранени в Белград

П олицията в Белград използва днес сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращи срещу въвеждането на ограничителни мерки за борба с коронавируса, съощиха Асошиейтед прес и ТАСС.

Президентът на Сърбия Александър Вучич даде заден ход от плановете си да постави отново Белград под карантина тази седмица, но това не спря хората да използват пиротехника и да хвърлят камъни, докато опитват да нахлуят в сградата на парламента.

Протест в Белград против новите мерки срещу коронавируса

Няколко души бяха ранени при сблъсъци пред парламента днес, включително някои от опозиционните лидери.

Протестът започна към 18 часа местно време и отначало всичко беше спокойно, но малко след 20 часа групи младежи започнаха да хвърлят бутилки и пиротехнически средства срещу полицията. Полицията отговори със сълзотворен газ.

Според местна телевизия, по време на протест в Нови Сад, групи млади хора са счупили прозорци на административна сграда. Преди това протестиращи са разбили витрини в клон на управляващата Сръбска прогресивна партия в Ниш.

People in Serbia have gathered in protest against stricter lockdown measures due to come into force this weekend as coronavirus cases rise in the countryhttps://t.co/IcHoyz5Wne pic.twitter.com/miHVrgzHz3