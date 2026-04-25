САЩ взривиха поредна лодка в Тихия океан: Без доказателства за дрога

А мериканските военни съобщиха за пореден удар по лодка на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, при което са били убити двама души, предаде Асошиейтед прес.

Кампанията на администрацията на президента Тръмп за взривяване на плавателни съдове заради предполагаем трафик на наркотици в латиноамерикански води започна в началото на септември миналата година и оттогава са убити най-малко 183 души. Удари бяха нанасяни и в Карибско море.

Военните не са представили доказателства, че някой от плавателните съдове е превозвал наркотици.

Атаките започнаха, докато САЩ увеличаваха военното си присъствие в района – няколко месеца преди акцията през януари, при която беше задържан тогавашният президент на Венецуела Николас Мадуро, отведен впоследствие в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик. Мадуро заяви, че е невинен.

При най-новата атака вчера американското Южно командване повтори предишните си изявления, в които се твърди, че мишена са били предполагаеми наркотрафиканти по вече известни контрабандни маршрути. То публикува в X видео, което показва плаваща лодка, която малко след това се взривява.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във „въоръжен конфликт“ с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация, за да се спре потока от наркотици в САЩ.

Междувременно критици поставят под въпрос законността като цяло на тези удари.