САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

А мерикански военни съобщиха, че са извършили смъртоносен удар в източната част на Тихи океан срещу плавателен съд, за който се предполага, че е използван за наркотрафик, предаде Асошиейтед прес.

Това е първата известна подобна атака след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро по-рано този месец.

Южното командване на САЩ написа в социалните мрежи, че лодката „е участвала в наркотрафикантска дейност“ и при удара са убити двама души, а един е оцелял. В изявлението се добавя, че бреговата охрана е инструктирана да предприеме издирвателно-спасителна операция за оцелелия.

Видео, публикувано заедно със съобщението за последния удар, показва лодка, която плава във водата, преди да избухне в пламъци.

Американската армия напоследък се фокусира върху залавянето на санкционирани петролни танкери, свързани с Венецуела, след като администрацията на президента Доналд Тръмп предприе дръзка акция за залавянето на Мадуро.

С вчерашните военни действия, броят на известните удари срещу лодки, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик, става 36 от септември насам. При тях са убити най-малко 117 души, според изявленията на американската администрация и Тръмп. Голяма част от ударите са извършени в Карибско море.

Последният удар преди снощния бе извършен в края на декември, когато американските военни съобщиха, че за два дни са атакували пет лодки на наркотрафиканти, при което са били убити осем души, а няколко други са успели да скочат зад борда. Дни по-късно бреговата охрана прекрати издирването на оцелели.

На 3 януари САЩ извършиха мащабна операция в Каракас, която доведе до залавянето на президента Мадуро и съпругата му. Те бяха отведени в Ню Йорк, за да бъдат изправени на съд по обвинения за трафик на наркотици.

Преди залавянето му Мадуро заяви, че американските военни действия са зле прикрит опит за отстраняването му от власт.

Тръмп многократно каза, че ударите на САЩ, насочени срещу предполагаеми контрабандисти, оказват огромно влияние върху забавянето на наркотрафика по познатите маршрути в Карибския басейн и източната част на Тихия океан.

„Практически спряхме почти 100% от всички наркотици, които влизат по вода“, каза Тръмп в изказване в четвъртък по време на Световния икономически форум в Давос.