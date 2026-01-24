Свят

САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

Това е първата известна подобна атака след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро

24 януари 2026, 08:40
Източник: iStock Photos/Getty Images

А мерикански военни съобщиха, че са извършили смъртоносен удар в източната част на Тихи океан срещу плавателен съд, за който се предполага, че е използван за наркотрафик, предаде Асошиейтед прес.

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

Южното командване на САЩ написа в социалните мрежи, че лодката „е участвала в наркотрафикантска дейност“ и при удара са убити двама души, а един е оцелял. В изявлението се добавя, че бреговата охрана е инструктирана да предприеме издирвателно-спасителна операция за оцелелия.

Видео, публикувано заедно със съобщението за последния удар, показва лодка, която плава във водата, преди да избухне в пламъци.

Американската армия напоследък се фокусира върху залавянето на санкционирани петролни танкери, свързани с Венецуела, след като администрацията на президента Доналд Тръмп предприе дръзка акция за залавянето на Мадуро.

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

С вчерашните военни действия, броят на известните удари срещу лодки, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик, става 36 от септември насам. При тях са убити най-малко 117 души, според изявленията на американската администрация и Тръмп. Голяма част от ударите са извършени в Карибско море.

Последният удар преди снощния бе извършен в края на декември, когато американските военни съобщиха, че за два дни са атакували пет лодки на наркотрафиканти, при което са били убити осем души, а няколко други са успели да скочат зад борда. Дни по-късно бреговата охрана прекрати издирването на оцелели.

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

На 3 януари САЩ извършиха мащабна операция в Каракас, която доведе до залавянето на президента Мадуро и съпругата му. Те бяха отведени в Ню Йорк, за да бъдат изправени на съд по обвинения за трафик на наркотици.

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Преди залавянето му Мадуро заяви, че американските военни действия са зле прикрит опит за отстраняването му от власт.

Тръмп многократно каза, че ударите на САЩ, насочени срещу предполагаеми контрабандисти, оказват огромно влияние върху забавянето на наркотрафика по познатите маршрути в Карибския басейн и източната част на Тихия океан.

„Практически спряхме почти 100% от всички наркотици, които влизат по вода“, каза Тръмп в изказване в четвъртък по време на Световния икономически форум в Давос.

Източник: БТА/Валерия Динкова      
САЩ кораб наркотрафиканти
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден

24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Toyota Gazoo Razcing подготвя нов спортен модел с двигател зад седалките

Toyota Gazoo Razcing подготвя нов спортен модел с двигател зад седалките

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 1 ден
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 1 ден
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 1 ден
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 1 ден
