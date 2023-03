САЩ с послание към Русия: "Самолетът на страшния съд" е в Европа

С амолетът на американската армия в случай на ядрена война кацна в Исландия.

Това бе съобщено от от щабът на командването на американските войски в Европа.

E-6B Mercury е въздушен команден пункт на военноморските сили на САЩ по време на операции на европейските сили на американската армия.

"След като русия преустанови участието си в "Нов старт", преместването на самолета в Европа може да се разглежда като мярка за ясна антикремълска позиция“, казаха източници от Министерството на отбраната на САЩ.

Самолетът е известен като "самолетът на Страшния съд". Той е въздушен комуникационен и команден пункт, създаден да играе ключпва роля по време на ядрена война.

Мощният самолет се използва, за да комуникира със стратегически оръжия и по-специално с ядрен арсенал.

