С видео в социалните мрежи вътрешният министър Емил Дечев призова да се подават сигнали за купуване на гласове, съобщи NOVA.

„Властта произтича от народа! Народът качва и сваля от власт! Никой не е над закона”, се казва във видеото.

„България има нужда от смели граждани! Гласът на народа трябва да се чуе! Полицията и гражданите са съюзници за пресичането на купуването на гласове и на посегателствата върху политическите права на гражданите!”, се казва още в краткия клип. И се призовават гражданите да не се примиряват, да не мълчат, а да действат и ако видят данни за престъпление срещу политическите права на гражданите, да подават сигнали в МВР.

Посочен е и телефон: 02/90 112 98

Имейл: izbori@mvr.bg