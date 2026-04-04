Мелони обсъди енергийната криза с емира на Катар

И талианският премиер Джорджа Мелони пристигна на посещение в Доха и се срещна днес с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, с когото обсъди енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

В изявление на кабинета на италианския премиер се казва, че Мелони и държавният глава на Катар са обсъдили енергийни въпроси и са разгледали възможни мерки за смекчаване на последиците.

Италия, която е силно зависима от вноса на енергия, наблюдава с нарастваща тревога скока в световните цени на петрола и газа, отбелязва АФП.

Мелони увери, че страната ѝ е готова да „допринесе за възстановяването на енергийната инфраструктура на Катар, което е от съществено значение за глобалната енергийна сигурност“, се казва още в изявлението. Тя също така „благодари на емира на Катар за помощта му при евакуацията на много италиански граждани, особено преминаващи транзитно туристи, които желаеха да напуснат страната в началото на конфликта”.

Двете страни подчертаха необходимостта „да се даде приоритет на дипломацията, за да се овладее сегашната криза в Близкия изток и нейните последици върху енергийните доставни и търговските вериги, както и да се запази енергийната сигурност в региона“, според изявление от двореца на емира на Катар.

Мелони пристигна в Катар след посещение в Рияд, където се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман.

Пътуването ѝ до Персийския залив, което идва на фона на ежедневни атаки с ирански дронове и ракети в отговор на американско-израелската офанзива срещу Техеран, не беше обявено предварително.