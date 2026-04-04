Откриха златно находище, смятано за най-голямото в света

В Китай 40 отделни златоносни жили се намират дълбоко под хълмовете на окръг Пиндзян. През последната година са извлечени сондажни проби от дълбочина над два километра, а вътре в металните тръби геолозите са открили нещо много рядко, според Daily Galaxy.

„Злато се е виждало в много от сондажните проби“, каза Чен Рулин, геолог-изследовател в Геоложкото бюро на провинция Хунан. Като цяло геолозите са потвърдили наличието на 300 тона златни запаси на дълбочина до два километра, а допълнителни оценки показват, че на дълбочина от три километра находището може да съдържа над 1000 тона. Очакваната стойност е 600 милиарда юана или приблизително 83 милиарда долара.

„Ако окончателната оценка бъде потвърдена, находището Вангу ще надмине южноафриканската мина South Deep, една от най-големите действащи златни мини в света с резерви приблизително 900 метрични тона. Разликата обаче не е само в размера. Една проба от ядрото, взета на дълбочина приблизително 2000 метра, съдържаше 138 грама злато на тон руда. Повечето търговски мини работят със съдържание на злато под 10 грама на тон“, се казва в доклада.

Злато е открито и по време на периферни сондажи около основното място, което показва, че находището може да се простира по-далеч, отколкото показват настоящите карти. Откритието Вангу обаче все още е във фаза на проучване, тъй като са необходими допълнителни тестове, за да се потвърди пълният му обхват.

„Находището Вангу в момента е едно от най-богатите находища, открити през последните десетилетия, с видимо злато в пробите от ядрото и съдържание на злато в рудата, надвишаващо средното за света с над 10 пъти. Дали оценката от 1000 тона ще бъде потвърдена ще зависи от резултатите от сондажите, които все още продължават“, отбелязва докладът.