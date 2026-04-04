Съоснователят на "Телеграм": Опитът на Русия да спре VPN блокира банките и метрото

М илиардерът и съосновател на приложението "Телеграм" (Telegram) Павел Дуров заяви, че опитът на Русия да спре разпространението на услуги от типа Ви Пи Ен (VPN), които пренасочват трафика на данни, е предизвикал блокирането на местните платежни системи, като добави, че десетки милиони руснаци се съпротивляват на цифровите ограничения, предаде Ройтерс.

Руските власти многократно са спирали мобилния интернет, блокирайки приложенията за съобщения и Ви Пи Ен услугите - мерки, определяни от мнозина дипломати като "много репресивни".

Според руските власти Ви Пи Ен услугите позволяват на потребителите в страната да получават достъп до чуждестранни технологични платформи и съдържание, които са забранени или ограничени в Русия.

Техническият проблем в петък предизвика затруднения за някои потребители в Русия. Заради спирането на работата на платежните системи московското метро позволи на хората да ползват услугите му безплатно, а зоологическа градина е помолила посетителите да плащат с пари в брой.

"Добре дошли отново в "Дигиталната съпротива", мои руски братя и сестри", написа днес Дуров в "Телеграм". "Цялата нация сега е мобилизирана, за да заобиколи тези абсурдни ограничения", добави той.

Най-голямата банка в Русия - "Сбербанк" съобщи, че в петък е имало технически проблем, но не разкри повече подробности. Руските власти също не дават допълнителна информация по темата.

Някои местни медии премахнаха по-рано публикувани репортажи, в които се твърди, че прекъсването е било причинено от опити на държавата да блокира определени сайтове или Ви Пи Ен мрежи.

Руски официални лица посочват, че ограничаването на Ви Пи ЕН мрежите и приложенията за комуникация като "УотсАп" (WhatsApp) и "Телеграм" е от съществено значение за сигурността, тъй като Москва е изправена пред украински атаки във вътрешността на страната и предполагаеми опити за саботаж от страна на западни разузнавателни агенции, посочва Ройтерс.

Руските власти разследват Павел Дуров във връзка с обвинения за "улесняване на терористични дейности". Според тях украинското разузнаване е проникнало в "Телеграм" и в резултат са загинали руски войници.

От "Телеграм" отричат да е имало подобно проникване, като обявиха, че Москва се опитва да принуди руснаците да използват подкрепяното от държавата приложение МАКС (MAX).