Загадката на най-древния ген: Защо някои хора имат нужда от повече месо, за да спасят паметта си?

Н осителите на гена на Алцхаймер трябва да ядат повече месо.

До това заключение стигнаха учени от Каролинския институт (Швеция), след като анализираха данни от повече от 2000 души в продължение на 15 години. Резултатите от изследването бяха публикувани в списанието JAMA Network Open.

Учените установиха, че сред носителите на генния вариант APOE4 (генетичен рисков фактор за болестта на Алцхаймер), ниската консумация на месо е свързана с двукратно повишен риск от болестта на Алцхаймер. Въпреки това, сред членовете на същата група, чиято диета е съдържала поне 870 грама месо седмично, не е наблюдаван повишен риск. Скоростта на когнитивен спад е била същата като при хората без гена APOE4. Изследователите подчертават, че проучването е обсервационно и не демонстрира пряка причинно-следствена връзка.

Важно. Качеството на продукта беше ключово. Пълното, необработено месо беше полезно, докато изобилието от преработени меса (наденички и хот-дог) повлия негативно на мозъчната функция при всички участници.

Авторите на изследването предполагат, че носителите на APOE4 може да имат различни хранителни нужди поради еволюционни фактори. Този генен вариант се счита за най-древния и е възникнал в период, когато човешките предци са се хранили предимно с животински храни.

Готвенето намалява риска от деменция

Готвенето у дома поне веднъж седмично може да намали риска от деменция при възрастни хора с почти 30%. До това заключение стигнаха японски учени по време на шестгодишно наблюдателно проучване, резултатите от което бяха публикувани в Journal of Epidemiology & Community Health.

Изследователите анализирали данни от близо 11 000 участници над 65 години. Оказало се, че готвенето е мощен когнитивен стимул. Готвенето изисква планиране, фина моторика и концентрация, което помага за поддържането на здрави невронни връзки.

Най-добри резултати са показали тези, които почти не са готвили преди това.

Възрастните „начинаещи готвачи“ са имали 70% по-нисък риск от деменция (в сравнение с тези, които не готвят). Дори готвенето само веднъж седмично е намалило риска от деменция с 23% при мъжете и 27% при жените.

Точните причини за този ефект са неизвестни, тъй като изследването е било наблюдателно. Авторите на изследването подчертават в заключенията си, че е важно да се създадат условия, които мотивират възрастните хора да приготвят храна.