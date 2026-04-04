Руски дрон атакува жилищна сграда в Суми

Н ай-малко трима души са ранени след руска атака с дрон тази нощ по многоетажна жилищна сграда в украинския град Суми, предаде Укринформ, позовавайки се на публиация на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.
"Най-малко трима души са ранени в Суми в резултат на вражески удари“, написа той.
4 жертви след руски удар по блок в украинския град Суми
Според Григоров евакуацията на жителите от сградите с нанесени щети продължава и на всички засегнати се оказва помощ.
"Съответните служби неутрализират последиците", добави той.
Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми
По-рано той съобщи, че руски дронове са поразили жилищен район в град Суми. В резултат на атаката е възникнал пожар на горните етажи на висока сграда в Зареченски район.
Временно изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар добави, че е регистриран друг удар в двор в същия район.