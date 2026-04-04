Руски дрон атакува жилищна сграда в Суми

Н ай-малко трима души са ранени след руска атака с дрон тази нощ по многоетажна жилищна сграда в украинския град Суми, предаде Укринформ, позовавайки се на публиация на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.

"Най-малко трима души са ранени в Суми в резултат на вражески удари“, написа той.

4 жертви след руски удар по блок в украинския град Суми

Според Григоров евакуацията на жителите от сградите с нанесени щети продължава и на всички засегнати се оказва помощ.

"Съответните служби неутрализират последиците", добави той.

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

По-рано той съобщи, че руски дронове са поразили жилищен район в град Суми. В резултат на атаката е възникнал пожар на горните етажи на висока сграда в Зареченски район.

Временно изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар добави, че е регистриран друг удар в двор в същия район.