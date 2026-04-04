Най-големите звезди във Вселената могат да експлодират

С връхновите – явление при което звезда завършва живота си с експлозия, обикновено оставят след себе си неутронна звезда или черна дупка. Някои от най-големите звезди във Вселената обаче могат да експлодират толкова мощно, че да не оставят абсолютно никакви следи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на изследвания на австралийски и канадски астрофизици.

Учените отдавна разглеждат теорията за такива ултрамощни свръхнови, а ново изследване предоставя косвени доказателства за съществуването им чрез наблюдение на черни дупки и гравитационни вълни, допълва агенцията.

Според Хуей Тун, докторант в Университета „Монаш“ в Австралия и водещ автор на изследването, публикувано в „Нейчър“, тези свръхнови възникват при звезди с маса между 140 и 260 пъти тази на Слънцето. Те изгарят много по-бързо от по-малките звезди – като масивни, краткотрайни фойерверки.

Обикновено големите звезди оставят след себе си неутронни звезди, а още по-масивните – черни дупки. В проучването изследователите са анализирали 153 двойки черни дупки, открити чрез гравитационни вълни, и са установили „забранен диапазон“ от маси между 44 и 116 слънчеви маси – тоест в този диапазон не се наблюдават черни дупки.

Липсата им подсказва, че най-масивните звезди са били напълно унищожени при т.нар. свръхнови с двойкова нестабилност – специален тип експлозии, при които звездата се разрушава изцяло и не оставя никакви остатъци.

„Свръхновите с двойкова нестабилност са сред най-мощните звездни експлозии“, обяснява съавторът Мая Фишбах от Университета в Торонто, Канада. В тези звезди изключително високите температури създават частици, които отслабват налягането в ядрото и го правят нестабилно. Това води до неконтролируем колапс и последваща термоядрена експлозия, която унищожава звездата.

Въпреки че подобни събития са редки, учените вече са наблюдавали кандидат-суперсветли свръхнови – до 10 милиарда пъти по-ярки от Слънцето. „По същество разглеждаме черните дупки, които са невидими, като своеобразен запис за някои от най-ярките експлозии във Вселената“, добавя Тун, цитиран от Ройтерс.