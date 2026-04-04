"Той беше светла душа": С аплодисменти изпратиха Кирил Ампов в последния му път

Ампов си отиде на 77-годишна възраст, оставяйки след себе си богато творчество и ярка следа в българската музика

4 април 2026, 14:15
С близки, приятели и почитатели, изпълнили храма „Св. Седмочисленици“ в София, България се сбогува с един от обичаните си музиканти – Кирил Ампов. Поклонението се състоя на днешния Лазаровден.

Почина Кирил Ампов: Музикантът, който ни даде „9 милиона мишлета“ и Графа

Ампов си отиде на 77-годишна възраст, оставяйки след себе си богато творчество и ярка следа в българската музика, като певец, автор и продуцент, но преди всичко като човек, когото мнозина определят като „светла душа“.

Най-емоционални бяха думите на неговия син - Владимир Ампов-Графа, който говори за баща си не само като за музикант, а като за човек и родител:

Източник: БГНЕС

„Искам да бъде запомнен като много добър и честен човек, който е оставил следа. Той беше изключително грижовен баща и дядо.“

„Музиката беше това, което ни свързваше най-силно. Тя ще продължи да ни свързва”, каза той.

Кирил Ампов изиграва ключова роля в развитието на Графа, като го въвежда в музиката още от дете и продуцира първите му записи. Днес Графа е сред най-успешните български изпълнители, а връзката между баща и син остава дълбоко вплетена в музиката.

Музикалният продуцент Атанас Янкулов също отдаде почит, подчертавайки не толкова таланта, колкото човешките качества на Ампов:

„Животът ми е отдаден на българската музика и Кирил Ампов беше важна част от нея. Много хора познават творчеството му - аз имах щастието да бъда издател на единствения албум на трио „Спешен случай“ и на първия албум на Графа. Познавахме се още от „Хит минус едно“. Но най-важното, което искам да кажа, е, че той беше изключително читав човек. Артисти и таланти има много, но истински стойностните хора са рядкост. Затова съм тук – да го почета. Той беше светла душа. Беше усмихнат, работлив, отдаден, жизнерадостен и неконфликтен човек – с това ще го запомня.“

С топли думи се включи и музикантът Момчил Колев, който припомни ролята на Ампов като баща и вдъхновител:

„Работил съм с Кирил Ампов и често съм се съветвал с него. В крайна сметка той създаде и възпита Влади Ампов - Графа, което само по себе си е голямо постижение. Дал му е изключително много в музиката и го е научил на почти всичко още от дете. Това е един достоен живот. За мен той беше страхотен човек. Светла му памет.“

Източник: БГНЕС

Кирил Ампов е роден през 1948 г. в София. Макар да завършва география на туризма, животът му преминава под знака на музиката. Част е от група „Славини“, съосновател на дует „Акварел“ и по-късно става широко популярен с трио „Спешен случай“, където хуморът и оригиналните песни го превръщат в любимец на публиката.

Сред най-запомнящите се негови песни са „Кашлицата“, „Развод“, „Мама, татко и аз“ и „Карай Джони“, а „Каролайна“ („9 милиона мишлета“) остава една от емблемите на българската поп музика.

В началото на 90-те години той създава и води предаването „Хит минус едно“, което се превръща в сцена за изява на млади таланти. По-късно работи и като продуцент, като подкрепя първите стъпки в кариерата на сина си.

Освен музиката, Ампов оставя следа и в семейството си - като баща на Графа и на художничката Нора Ампова.

С аплодисменти, спомени и обич, близки и почитатели си взеха последно сбогом с човек, който не само създаваше музика, но и обединяваше хората чрез нея.

Поклон пред паметта му!

Източник: БГНЕС    
