Тревожна статистика: Възрастните в България вече са значително повече от младите

П родължителността на живота в България расте с годините, но броят на младите хора намалява с всяка изминала година. Това сочат данни на Центъра за анализи в здравеопазването.

През 1970 г., когато започва да се води статистика, хората от 0 до 17-годишна възраст, са били 27,5% от населението на България, а възрастните хора над 65-годишна възраст, са едва 9% от населението.

През 1995 г. делът на младите до 17 години намалява до 22%, а този на възрастните се увеличава до 15.2%.

През 2000-та година процентът на младите спрямо населението на България спада до 19%, а на възрастните над 65 г. скача до 16.4%.

20 години по-късно, през 2020 г., делът на младите хора до 17 г. спада до 17.2%, а на възрастните се увеличава до 21.8%.

През 2024 г., когато са отбелязани последните данни в статистиката, делът на младите хора спада до 17.1%, а на възрастните над 65-годишна възраст се увеличава до 24%.