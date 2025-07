Б аща от Тексас който е преместил семейството си в Русия в опит да избяга от „пробуждаваща се Америка“, е бил изпратен на фронтовата линия на бруталната война в Украйна, за да се бие за Путин, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

46-годишният Дерек Хъфман се премести със съпругата си ДеАна, трите им дъщери и семейното си куче в малкото градче Истра, близо до Москва, по-рано тази година,

след като заяви, че САЩ са били завладени от „пробуждаваща се идеология“.

Семейството се възползва от подкрепяна от Кремъл визова програма, насочена към привличане на западняци, които отхвърлят либералните идеали – нещо, което г-н Хъфман нарече „ново начало в страна, която уважава семейните ценности“.

Texas man joins Russian army to “earn respect," gets lied to as he is sent to a front line instead of a promised welding job.



Derek Huffman joined Russia's army in May expecting to work as a mechanic.



"I don't want anyone here in Russia to say that we don't belong here, so if I… pic.twitter.com/qsPyEqiPuw — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 16, 2025

Но мечтата на американския емигрант за по-спокоен живот в Русия претърпя драматичен обрат. Първоначално обещана небойна роля в руската армия – първо като заварчик, след това военен кореспондент – г-н Хъфман сега се оказва тревожно близо до бойното поле, според съпругата му.

ДеАна Хъфман каза, че съпругът ѝ се е чувствал сякаш е „хвърлен на вълците“, като се има предвид, че е получил само ограничено обучение и че то е било на руски език. Тя добави, че

съпругът ѝ, който е имал само минимално обучение преди да бъде изпратен на бойното поле, „разчита на вярата“, за да оцелее,

докато семейството очаква новини със страх в сърцата.

An American father who moved to Russia to avoid LGBTQ+ “indoctrination” for his kids is being sent to the front line against Ukraine despite being assured he would serve in a non-combat role.



Derek Huffman, 46, feels he is being “thrown to the wolves”https://t.co/JG8Oq03Lto — Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 19, 2025

Последното съобщение, което са получили от него, е било на Деня на бащата през юни. Във видеоклип г-н Хъфман се появява в пълен камуфлаж, говорейки директно на децата си. „Липсвате ми всички повече, отколкото можете да си представите“, каза той.

„Нямам търпение да ви видя, надявам се в някакъв момент да си взема почивка и да се прибера у дома и да прекарам няколко седмици с вас. Но вие сте в мислите ми 24/7 и просто знайте, че това, което правя, е важно за мен и важно за нашето семейство. Просто знайте, че ще направя всичко необходимо, за да бъда в безопасност и да се прибера у дома при вас. Грижете се един за друг“, казва още бащата.

Оттгоава цари тишина. Семейството настоява, че той „се справя добре“, но вече изтрит линк в YouTube канала им насочи последователите към група в Telegram, озаглавена „Спасете малките момичета“, където беше публикувана емоционална снимка на ДеАна и дъщерите ѝ, плачещи на улицата, заедно с молба – „Молим правителството на Съединените щати да спаси това семейство“. Остава неясно кой е създал групата.

Спорното решение на семейство Хъфман да избягат от Америка дойде след нарастващо разочарование от прогресивното обучение в училищата.

След преместването си от Аризона в Тексас, Хъфман каза, че е бил ужасен, когато от дъщеря му София се е очаквало да обсъжда лесбийски връзки в училище – момент, който той нарече „последната капка“. „Тя не го разбираше напълно, но за нас това беше достатъчно, за да осъзнаем, че нещо трябва да се промени“, каза Хъфман пред Russia Today.

🎥An American Dad Joined the Russian Army: The Real Reason



Did you know an American village has emerged near Moscow? The first settlers are the Huffman family: Derek, Deanna, their three cheerful daughters, and a Siberian Husky with multicolored eyes.



“America was just going… pic.twitter.com/39rCk9CJ3y — Russian Road (@RussianRoad_) July 4, 2025

Разузнавателно пътуване до Москва през 2023 г. е помогнало за вземане на решението. Двойката твърди, че Русия се чувства по-чиста, по-безопасна и по-в съответствие с техните ценности. След пристигането си те бързо са приети от свързани с държавата медии и дори се установиха в комуна за емигранти, известна като „Американско село“, създадена от прокремълския американски блогър Тим Кърби.

Общността, основана като убежище за американци, разочаровани от либералните полови норми, е привлякла само две семейства досега – сред тях и семейство Хъфман.

Дерек Хъфман беше нетърпелив да докаже лоялността си, настоявайки, че не търси подаяния.

„Целта на този акт за мен е да си спечеля място тук, в Русия“, каза той. „Ако рискувам себе си за нашата нова страна, никой няма да каже, че не съм част от нея. За разлика от мигрантите в Америка, които идват там просто така, не се асимилират и в същото време искат безплатни помощи“, обяснява Хъфман.

Но сега, ДеАна казва, че е бил подведен. „Когато се е записал и е направил всичко това, му е било казано, че няма да тренира две седмици и ще отиде директно на фронтовата линия“, каза тя. „Но изглежда, че получава още една седмица обучение, по-близо до фронтовата линия, и след това ще го изпратят на фронтовата линия“, добавя тя.

Това се случва, след като броят на загиналите и ранените в Русия по време на войната достигна исторически момент миналия месец. Според британското Министерство на отбраната, повече от един милион руски войници са били убити или ранени, откакто започна пълномащабното нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Опитът на семейството да избяга от културното напрежение на Запад ги е отвел в сърцето на геополитическа военна зона

и без новини за Дерек от юни насам, те са оставени само с надеждата. „Да бъда сама в нова страна, да отглеждам деца и да се опитвам да остана силна ме изпита по начини, които никога не съм си представяла“, признава ДеАна.