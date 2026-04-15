САЩ нанесе удар в Тихия океан, убити са четирима души.

15 април 2026, 08:14
Източник: БТА

А мериканската армия заяви, че във вторник е нанесла удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, като при атаката са били убити четирима души, предаде агенция Ройтерс. 

Изявлението беше направено ден след като американските въоръжени сили съобщиха за друг подобен удар, при който са били ликвидирани двама души.

САЩ още миналата година започнаха да предприемат военни действия срещу плавателни съдове, за които се подозира, че пренасят наркотици. 

Американският президент Доналд Тръмп оправда ударите, като посочи, че САЩ участват във „военен конфликт“ с наркокартелите. Тръмп обяви членовете на престъпните банди за бойци, които нарушават закона, и се позова на същите юридически правомощия, въз основа на които правителството на Джордж У. Буш започна войната си срещу тероризма.

Източник: БТА/Николай Велев    
Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед

Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска

Стачката на Lufthansa отменя 12 полета от и до летище „Васил Левски“ – София

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Rolls-Royce направи EV кабриолет за 9 млн. евро, който е само за избрани

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
