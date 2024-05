САЩ налагат санкции на един руснак и три руски компании

М инистерството на финансите на САЩ наложи днес санкции на руски гражданин и три базирани в Русия компании, за които заяви, че са се опитали да избегнат американски санкции със схема, която би могла да размрази повече от 1,5 милиарда долара, принадлежащи на руския металургичен магнат Олег Дерипаска, предаде Ройтерс.

Дерипаска, който също беше поставен под санкциите на САЩ през през април 2018 г., навлезе в търговията с метали след разпадането на Съветският съюз и натрупа богатство, като изкупи дялове в алуминиеви заводи. Тази година сп. "Форбс" оцени състоянието му на 2,8 млрд. долара.

