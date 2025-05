САЩ изгубиха още един изтребител в морето

О ще един изтребител на военноморските сили на САЩ потъна на дъното на Червено море във вторник, като това е вторият подобен инцидент на борда на самолетоносача USS Harry S. Truman за малко повече от седмица, съобщи американски служител пред ABC News.

Изтребител F/A-18 F се е опитвал да кацне през нощта на палубата на самолетоносача, когато екипажът не е успял да спре самолета навреме, преди да падне от борда, според служителя. Когато „неуспешното спиране“ на самолета станало очевидно,

двамата пилоти се катапултирали.

И двамата са били извадени от водата и първоначалните индикации са, че са получили само леки наранявания, каза служителят. Не се съобщава за други наранявания. Инцидентът е станал в 20:45 ч. местно време в Червено море. Не е станало ясно веднага какво е довело до неуспешното спиране по време на кацането.

The U.S. military lost another F-18 Super Hornet in the Red Sea after a failed landing aboard the USS Harry S. Truman, marking the carrier’s second lost jet in just over a week. Both crew members ejected safely. pic.twitter.com/5wEDagCqIb