САЩ и Египет се споразумяха за помощите за Газа

П резидентът на САЩ Джо Байдън приветства ангажимента на Египет да позволи на хуманитарната помощ, предоставена от ООН, да влезе в Газа през контролно-пропускателния пункт Керем Шалом, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс..

Байдън също така каза на египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в телефонен разговор, че подкрепя усилията за повторно отваряне на южния пункт Рафах при условия, приемливи както за Египет, така и за Израел, и че САЩ ще изпратят през следващата седмица за разговори в Кайро високопоставен екип.

