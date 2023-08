Почина дългогодишният партньор на Сандра Бълок

П очина дългогодишният партньор на холивудската звезда Сандра Бълок - Брайън Рандъл. Той си е отишъл на 57-годишна възраст, съобщи неговото семейство.

Рандъл е издъхнал след дълга битка с нелечимото неврологично заболяване - амиотрофична латерална склероза (АЛС).

През цялото време фотографът пазел диагнозата си в тайна.

С огромна тъга споделяме, че на 5 август Брайън Рандъл почина след тригодишна битка с АЛС. Всички ние, които се грижехме за него, направихме всичко възможно, за да уважим молбата му да запазим диагнозата в тайна", споделиха близките му пред списание People.

