Самолет се разби в Кения, няма оцелели

Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале

Обновена преди 1 час / 28 октомври 2025, 13:09
Източник: Istock

В ластите в Кения съобщават, че малък самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, докато е летял към националния резерват „Масаи Мара“, съобщи Асошиейтед прес.

Спасителните операции на мястото на катастрофата продължават и повече подробности ще бъдат предоставени по-късно, каза комисарят на окръг Квале - Стивън Оринде пред АП.

Кенийската гражданска авиационна администрация твърди, че на борда на самолета са били 12 души и властите разследват причините за катастрофата.

"За съжаление, няма оцелели. ... С дълбока тъга съобщаваме, че според предварителната информация на борда е имало 10 пътници – 8 унгарци и 2 германци", се казва в изявление на Кенийската авиокомпания "Момбаса Еър Сафари". В него се уточнява, че пилотът е бил кенийски гражданин и той също е загинал.

Националният резерват „Масаи Мара“ е популярна туристическа дестинация, известна с ежегодната миграция на антилопи гну от националния парк „Серенгети“ в Танзания.

Източник: БТА, Елена Инджева    
