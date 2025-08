Медицински самолет се разби в Аризона, четирима са загинали

М алък медицински транспортрн самолет се разби и избухна пламъци във вторник на територията на резервата на племето навахо в северната част на щата Аризона, съобщиха от племето в официално изявление.

В резултат на инцидента са загинали четирима души.

Самолетът Beechcraft King Air 300, собственост на компанията CSI Aviation, е излетял от Албакърки, щата Ню Мексико, с двама пилоти и двама здравни специалисти на борда, потвърдиха от Федералната авиационна администрация (FAA) и CSI Aviation. Катастрофата е станала в ранния следобед близо до летището в Чинли, на около 483 километра североизточно от Финикс.

„Опитвали са се да кацнат там и за съжаление нещо се е объркало,“ заяви Емет Язи, командир на полицейския участък в района.

4 people die in crash of medical transport plane on Navajo Nation in northern Arizona https://t.co/Ejuyz81r4h pic.twitter.com/jh4BFfgJaN