Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

21 октомври 2025, 10:27
Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота
Източник: iStock

П ътник на United Airlines описва паниката по време на полет, след като мистериозен обект разби предното стъкло и рани пилота.

Пътник на борда на полет на United Airlines, който се сблъска с мистериозен обект на височина 10 000 м, принуждавайки екипажа да извърши аварийно кацане миналата седмица, сподели ужасяващия момент, когато пътниците разбраха за инцидента.

Полет 1093 на United Airlines от Денвър за Лос Анджелис направи аварийно кацане в Солт Лейк Сити в четвъртък, след като нещо се удари в предното стъкло с такава сила, че разби един от слоевете му и рани един от пилотите.

Хедър Рамзи, една от 134-те пътници на борда, разказа пред Fox 11, че в момента на инцидента е снимала изгрева през прозореца си, когато забелязала необичайна активност сред екипажа.

„Една от стюардесите повиши глас и каза на друга: „Върни се! Отиди в задната част на самолета и преустанови обслужването!“, сподели Рамзи. Тя добави, че само секунди по-късно екипажът съобщил по интеркома: „Имаме лоши новини. Самолетът се е сблъскал с обект.“

Самолетът започнал бързо да се спуска от височина около 3000 метра, а Рамзи призна, че през цялото време мислела единствено за това как „биха могли да се разбият всеки момент“.

„Всички затаихме дъх до последния момент. Напрежението в самолета беше осезаемо“, каза тя пред изданието. Властите все още не са установили какъв е бил мистериозният обект, но той е бил достатъчно голям, за да причини сериозни щети. Ударът счупил един от слоевете на предното стъкло, а парчета стъкло се изсипали върху пилота, наранявайки ръцете му.

Рамзи сподели, че се опитала да си обясни какво би могло да удари самолета на височина около 10 000 метра.

„Това изглежда твърде необичайно за птица. Някои предполагат, че може да е скрап, космически отломки или дори дрон“, размишляваше Рамзи. Федералната авиационна администрация отбеляза, че нито един търговски самолет досега не е бил удрян от космически отломки, а вероятността за такъв инцидент е по-малка от едно на трилион.

НАСА подчерта, че количеството космически отломки, обикалящи около Земята, непрекъснато нараства, като агенцията следи над 25 000 обекта. Повечето от тях обаче се намират в орбита на над 1600 километра над мястото на сблъсъка. Въпреки това Рамзи похвали пилота за неговото самообладание, въпреки че е бил ранен.

Всички пътници от злополучния полет бяха благополучно евакуирани и прехвърлени на друг самолет, който ги откара до крайната им дестинация, съобщиха от авиокомпанията. Самолетът, претърпял инцидента, все още е в процес на ремонт, като екипите работят по „отстраняване на щетите по многослойното предно стъкло“, се казва в изявление на United Airlines.

Националният съвет за безопасност на транспорта разследва необичайния инцидент, включително чрез анализ на повредения слой на предното стъкло в своите лаборатории, се посочва в официално изявление.

Източник: nypost.com    
Юнайтед Еърлайнс Аварийно кацане Мистериозен обект Сблъсък със самолет Разбито предно стъкло Ранен пилот
