Самолет с 12 души се разби в Кения

В ластите в Кения съобщават, че 12 души може да са загинали, след като малък самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, докато е летял към националния резерват „Масаи Мара“, съобщи Асошиейтед прес.
Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале.
12 people feared dead after a fixed wing aircraft carrying tourists crashed in Kwale. KCAA says the accident happened at 5.30 AM and the plane was heading to Kichwa Tembo from Diani.#KassNews pic.twitter.com/lroJMToiUZ— KASS FM OFFICIAL (@Kass_FMOfficial) October 28, 2025
Спасителните операции на мястото на катастрофата продължават и повече подробности ще бъдат предоставени по-късно, каза комисарят на окръг Квале - Стивън Оринде пред АП.
At least 12 feared dead as plane crashes near safari tourist hotspot pic.twitter.com/nk5ITE84a4— Daily News🇺🇸🇷🇺🇺🇦🇮🇱 (@BibazimanaPaul) October 28, 2025
Кенийската гражданска авиационна администрация съобщи, че на борда на самолета са били 12 души и властите разследват причините за катастрофата.
Националният резерват „Масаи Мара“ е популярна туристическа дестинация, известна с ежегодната миграция на антилопи гну от националния парк „Серенгети“ в Танзания.
Kenya Plane Crash – Major plane crash in Kenya, 12 people killed, here’s the updatehttps://t.co/X3OLkZluVO#kenyaplanecrash #planecras #accident pic.twitter.com/gYDUqfXNNP— Times Bull (@TimesBull) October 28, 2025