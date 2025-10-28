Свят

Самолет с 12 души се разби в Кения

Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале

28 октомври 2025, 13:09
Самолет с 12 души се разби в Кения
Източник: Istock

В ластите в Кения съобщават, че 12 души може да са загинали, след като малък самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, докато е летял към националния резерват „Масаи Мара“, съобщи Асошиейтед прес.

Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале.

Спасителните операции на мястото на катастрофата продължават и повече подробности ще бъдат предоставени по-късно, каза комисарят на окръг Квале - Стивън Оринде пред АП.

Кенийската гражданска авиационна администрация съобщи, че на борда на самолета са били 12 души и властите разследват причините за катастрофата.

Националният резерват „Масаи Мара“ е популярна туристическа дестинация, известна с ежегодната миграция на антилопи гну от националния парк „Серенгети“ в Танзания.

Източник: БТА, Елена Инджева    
